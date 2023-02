Hoy en La Promesa, Jana consigue estar frente al señorito Curro, pero este no la reconoce. María Fernández trata de serenar a su compañera de cuarto y le sugiere que busque una mejor ocasión para quedarse con él a solas: «Tienes que darle tiempo. Es normal que no se acuerde de ti». Jana acepta el consejo de su amiga y decide darle espacio al muchacho.

Por otro lado, Candela y Simona encuentran unas empanadillas que son de la cocinera misteriosa. Están deliciosas, como todo lo que cocina. Simona comienza a investigar y logra hallar una mancha de sangre, que ella estima que será la pista definitiva. Ambas mujeres están cerca de resolver el misterio que ronde los fogones.

Jana decide poner distancia entre ella y Manuel

Cerca de allí, la marquesa sigue haciéndole desplantes a su sobrino Curro, como vimos en el capítulo de ayer de La promesa. Pero éste, inasequible al desaliento, no deja de proponer planes nuevos. Sugiere ir al río y hacer un picnic mientras contemplan la puesta de sol. A todos les parece una magnífica idea menos a Cruz, quien asegura no tener tiempo para esa nimiedades: «Creo que es más urgente que no ocupemos de otras cosas de gran relevancia».

Por su parte, Jana ha decidido poner tierra de por medio entre ella y Manuel. Se ha dado cuenta, escuchando las palabras de María Fernández, de que una relación entre un señorito y una criada sólo puede acabar mal y, posiblemente, ella termine sufriendo mucho. A su vez, Jimena regresa a La Promesa, en un plan urdido por la marquesa que pilla a Manuel totalmente de sorpresa.