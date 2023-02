En Amar es para siempre, Sebas se desilusiona cuando se entera de que Nieves no invitará a los empleados del supermercado a la boda de su hija Andrea. Manolita no duda en reprochar a su prima su decisión, pues no entiende que sea tan injusta con los trabajadores y, tampoco, comprende por qué no desea que asistan al próximo enlace: «Deberías tener un poco más de respeto por ellos. Estaban contentos pensando que irían al festejo».

Por otro lado, Rocío se desahoga con Pelayo. La joven se muestra furiosa con su hermana, hasta que Úrsula se sincera con ella y le cuenta el verdadero motivo por el que ha regresado a La plaza de los frutos. Mientras tanto, Ricardo enreda a Marcelino, que vuelve a fallar a su familia, obligando a Ciriaco a servir la cata de vino a los prometidos, en el Asturiano. Algo que el joven hace, al mismo tiempo que trata de ocultar su desagrado.

Carballo progresa en el caso de Marta

Por otra parte, convencida de que MayJo oculta algo grave, Visi busca ganarse su confianza, como vimos en el capítulo de ayer de Amar es para siempre, y averiguar de qué se trata. No obstante, no lo tendrá tan fácil como pensaba. Paralelamente, Cristina se agobia al enterarse de que Isabel no volverá a Venezuela. Esta última gana tiempo para investigar el litigio contra Fernando y encuentra la forma de conmover a su hija.

Cerca de allí, Carballo progresa en la investigación del caso de Marta, al mismo tiempo que Jorge fracasa en su intento de aliarse con Jeros contra Luján. justamente, horas después, Jeros manda un mensaje amenazante al supermercado para Ciriaco, quien decide asistir a la boda, aunque es lo último que le apetece en este mundo.