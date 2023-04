En Amar es para siempre, Andrea le da una nueva oportunidad a Alberto cuando este descubre que ha dejado embarazada a Aurora. Desesperado ante la idea de su esposa le deje si descubre la verdad, decide darle un cheque con un cuantiosa cantidad de dinero a su amante, con la esperanza de que esta se marche de Madrid para no volver nunca más. No obstante, Aurora no piensa ceder al soborno de Alberto.

Por otro lado, Pelayo gana el concurso de tortillas – con la receta de Maribel – e intenta esconder el trofeo hasta que Ciriaco y Maribel lo descubren. El hombre intenta repetir la tortilla de ajo ganadora del concurso, pero no le sale. Avergonzado, sigue ocultando que la tortilla es mérito de Maribel para sorpresa de Ciriaco.

Visi y Beni, enfrentadas por una novela

Carballo confiesa a Lucía Osorio haber encontrado al hombre que atropelló a su marido, al mismo tiempo que Quintero empieza a sospechar de Alberto en el asunto de Marcial Costa y une fuerzas con Cristina para averiguar la verdad de lo sucedido. Justo, incluso, se cuela en casa del empresario para intentar encontrar alguna pista que certifique la versión de Marcial

Por otra parte, Visi consigue trabajo en una editorial traduciendo del inglés una novela romántica. La mujer descubre que Benigna está introduciendo modificaciones a su traducción de la novela de Mildred Brown sin pedirle permiso. Entretanto, Pelayo confirma a Hugo que Sabino dice la verdad y el farmacéutico se reconcilia con su padre. Además, Luján le ofrece a Jorge darle sus apellidos. Carballo los pilla.. Y Nieves, dispuesta a divorciarse, empieza a sospechar que algo le ha ocurrido a Ricardo. Descubre qué más va a suceder en los capítulos de esta semana de Amar es para siempre.