Marta no quiere recrearse en lo ocurrido en el capítulo 16 de 4 estrellas y le pide a su marido que olvide el tema de su infidelidad. «Sé que me he equivocado, pero podemos empezar de cero», dice ella, visiblemente, preocupada. No obstante, Andrés no parece estar dispuesto a firmar la paz todavía, pues necesita saber con detalle por qué su esposa cayó en brazos de otro hombre.

Por otra parte, Luz, que sigue empeñada en descubrir qué es lo que oculta Ainhoa, da un paso crucial en su investigación, lo que pone de los nervios a la nueva jefa de cocina del hotel Lasierra, que quiere seguir manteniendo su vida privada en secreto en 4 estrellas. Aunque cada vez, lo tiene más complicado. Finalmente, y para su desgracia, Luz termina descubriendo su pasado.

¿Le dirá Marta a Andrés la verdad sobre su infidelidad?

Durante la noche, Julio se reúne con Clara y se sincera sobre sus sentimientos. El hombre le deja cristalino que, desde su llegada al pueblo, no ha dejado de pensar en ella y le propone rememorar una cita de su pasado. La mujer se muestra bastante reticente, pues no cree que sea el momento de retomar una relación que, ya en su momento, no salió bien. Clara, le termina pidiendo algo de tiempo para pensar qué es lo mejor para ambos y no errar, de nuevo.

Cerca de allí, Andrés vuelve al tema de la infidelidad de su esposa. Necesita respuestas para dar carpetazo al asunto o a su matrimonio. El hombre le pregunta, directamente, a Marta quien es su amante: «Comprenderás que necesito saber el nombre de la persona con la que mi esposa me engañó» ¿Terminará Marta confesándole toda la verdad?