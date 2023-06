Hoy en 'La Promesa', los días han ido pasando y nadie ha sido capaz de dar a María Fernández la noticia de la muerte de Salvador. Pía congrega a Lope, a Gregorio y a Rómulo para acordar con ellos la manera y el momento de informar a María de una vez. Por desgracia, el plan fracasa en el último instante gracias a la intervención de Petra. Mientras, los intentos de Simona de arreglar las cosas con Candela llevan a la cocinera a dejarse aconsejar por las señoritas y presentarse ante Candela con la peregrina idea de invitarla a ver con ella una función de teatro.

Por otra parte, Pía continúa con sus pesquisas sobre Dolores y va informando de ellas a Jana. Al ama de llaves le ha extrañado la actitud huidiza de Simona cuando le ha preguntado por quien fue su compañera de trabajo de hace tanto tiempo. Además, Jimena sigue carcomida por los celos hacia Blanca Palomar, tanto que se comenta entre las doncellas. Jana, acertadamente, apunta que Blanca constituye una amenaza para la señora porque representa a un nuevo tipo de mujer, una tan distinta de Jimena como la noche del día.

Manuel intenta convencer a Alonso de que Catalina se quede al mando de La Promesa.

María Fernández está destrozada. La doncella sufre la noticia de la muerte de Salvador, que era un secreto a voces entre el servicio, y prefiere aislarse, dolida por haberse enterado a través de Petra. Entretanto, el notario ha enfermado y el reparto del testamento del barón se retrasa. La baronesa de Grazalema decide quedarse más tiempo en palacio, algo que Cruz no tiene más remedio que aceptar en contra de su voluntad.

Catalina insiste en que se valore su trabajo para la finca. Manuel intenta convencer a Alonso de que lo mejor es que ella quede al mando, pero el marqués no da su brazo a torcer; se lo prometió a Cruz. Paralelamente, Blanca no puede evitar fotografiar todo lo que encuentra a su alrededor. Su cercanía con Manuel provoca los celos de Jimena, que no piensa quedarse de brazos cruzados viendo cómo otra acapara la atención de su marido. Pero la futura marquesa yerra el tiro, ya que Blanca sabe que de quien realmente está enamorado Manuel es de Jana. Descubre qué más va a pasar esta semana en La promesa.