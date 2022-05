Ebru Sahin, la dulce y fuerte Reyyan de Hercai, serie turca que emitió Nova hasta el pasado mes de febrero, no puede estar más feliz. Rodeada de sus amigos y familiares y presa de una gran emoción, la actriz ha celebrado en estos días dos momentos muy importantes en su vida, y en todo momento lo ha hecho junto al amor de su vida, Cedi Osman. Por un lado, la pareja ha festejado su fiesta de compromiso, antesala de la celebración de su boda que será este verano. Y por otro, ayer, día 18 de mayo, tenía lugar su 27 cumpleaños y no podía faltar una fiesta sorpresa en su honor.



La bella protagonista de Hercai, que ahora encarna a la luchadora de una tribu en la exitosa serie histórica Destan, vivió ambos momentos llenos de risas, alegría y una inmensa felicidad que no podía disimular. Compartió en sus redes sociales tanto una fiesta como la otra, haciendo partícipes a todos sus seguidores del pletórico momento que atraviesa.

¿Cómo fueron las dos fiestas de Ebru Sahin?

La primera, la de su compromiso matrimonial, tuvo lugar en Tekirdag, donde reside la familia de la novia. Y hasta allí se trasladaron para que el novio pudiera pedir la mano de su chica a los Sahin. Con un elegante y minifaldero vestido blanco, adornado con transparencias y algo de pedrería y con originales flecos en las mangas, Ebru lució, como solo ella sabe, toda su belleza. Por su parte, su altísimo novio, jugador de baloncesto, del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers, eligió un traje de color crema que le quedaba como un guante.

En las fotos se puede comprobar la felicidad de los novios y sus bailes, acompañados de lazo rojo que simboliza en la cultura turca el compromiso previo a la boda entre la pareja. También lucieron sus anillos delante de todos los asistentes. "Digamos que ayer fue un día un poco agitado", escribió Ebru Sahin junto a las fotos en su cuenta de Instagram, y acompañó el comentario con el hashtag 'compromiso'.

Al día siguiente, llegaba el cumpleaños de la popular artista y su novio quiso sorprenderla con una fiesta donde se encontraban todos sus amigos. La pareja llegó a un restaurante, y allí la esperaban los demás para felicitarla sin que ella lo esperara. De nuevo, la actriz lució todos sus encantos, esta vez con otro minifaldero vestido, esta vez de color dorado brillante, con cuello vuelto y hombros al descubierto. Tanto un día como el otro, los novios compartieron una tarta con sus invitados; el día del compromiso, una tarta nupcial, y el del cumpleaños, una más sencilla, con las velas de aniversario.

Tras pedir matrimonio a Ebru en septiembre del año pasado en la Capadocia turca, Cedi dejó su residencia en Estados Unidos el pasado mes de abril para estar junto a su chica, en su tierra, hasta septiembre y así poder preparar todo lo necesario para la boda, que tendrá lugar este verano. Aunque Sahin ha renovado para una segunda temporada de Destan, esperan tener suficiente tiempo para organizar los preparativos.

