Protagoniza Infiel , todos los domingos en Antena 3 , junto a Cansu Dere.

, todos los domingos en , junto a Cansu Dere. Caner Cindoruk se dio a conocer en España por su papel de Sarp en Mujer, otra exitosa apuesta del prime time de la cadena de Atresmedia.

Caner Cindoruk es uno de los actores turcos más apuestos que han llegado a nuestras pantallas y uno de los que más hemos visto hasta el momento, con éxitos nacionales como Mujer e Infiel, ambas series emitidas en el prime time de Antena 3, y la segunda de ellas aún en emisión, los domingos. Ahora hemos tenido la grata sorpresa de que el artista ha visitado nuestro país, concretamente Barcelona, y se ha paseado por los lugares más turísticos y emblemáticos.

Lo hemos podido ver a través de su cuenta de Instagram, donde ha compartido alguna fotografía en una terraza frente a la catedral de Barcelona, y otra tomando algo por el barrio gótico ataviado con un gorro del Saint Patrick's day, que precisamente se celebraba el día 17 de marzo, estando él en la ciudad. "Recuerdo los días en que era un payaso", ha escrito acompañando a la divertida instantánea.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Desconocemos el motivo de la visita de Caner Cindoruk a Barcelona, aunque podría tener que ver con algún tema profesional, a la vez que un deseo personal. Así, en declaraciones a Atresmedia confesó que: "Tenía muchas ganas de visitar España. Siempre me ha gustado mucho. Somos dos países mediterráneos y tenemos mucho que ver el uno con el otro".

Además, aprovechó para señalar la felicidad que le supone el éxito de Infiel en nuestro país, algo que no imaginaba. “Me siento muy orgulloso de que a la gente le gusten tanto las series turcas. Lo que hemos logrado en Turquía con este tipo de series que tienen tanta calidad y que para nosotros conlleva un ritmo de trabajo muy rápido, es maravilloso".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Qué hace actualmente Caner Cindoruk?

Caner Cindoruk acaba de terminar las grabaciones de la segunda temporada de Infiel, junto con el resto del equipo, entre quienes destacan las actrices Cansu Dere y Melis Sezen. Por ese motivo, ha podido permitirse esta escapada de varios días a nuestro país, mientras decide cuál será su siguiente proyecto.

Recientemente el actor compartía también en su cuenta de Instagram una imagen con sus compañeros, entre los que se acaba de incorporar Bennu Yıldırımlar, con quien Caner ya coincidió en Mujer, donde ella interpretaba a Hatice, la madre de Bahar (Özge Özpirinçci). Dentro de algunos capítulos aterriza en la historia otro actor conocido en España, Berkay Ates, que encarnó al malvado Cengiz en Madre, telenovela que protagonizó también Cansu Dere.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io