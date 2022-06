La propuesta de matrimonio de Aras ha dejado totalmente descolocada a Asya, en Infiel. La doctora duda en aceptar la oferta por miedo a que Alí se enfade con ella. No quiere perjudicar la salud emocional de su hijo, por lo que, finalmente, resuelve dar una negativa por respuesta. Con todo el dolor de su corazón, le entrega a Aras el anillo que le regaló: “Lo siento, pero creo que no es el momento para dar este paso. Perdóname”. En el capítulo 42 de Infiel, Aras le propuso matrimonio a Asya, pero Alí llego con Volkan e interrumpió el romántico momento

Lejos de allí, Volkan, creyendo que ha perdido a Asya para siempre, comienza a beber y a ahogar sus penas en alcohol. No deja de pensar en el momento en el que vio a Aras pedirle matrimonio a su amada y teme que ella sea capaz de aceptar. Luego de pagar la cuenta, tal es su estado de embriaguez, que decide coger un taxi.

Sin saber muy bien cómo, ni por qué, el arquitecto, en estado de ebriedad, llega hasta casa de Derin. Tras echarle la culpa de todo lo malo que le ha ocurrido en su vida, la besa apasionadamente. Necesita consuelo, sentirse querido y su esposa es la única que puede ofrecerle algo así.

Al día siguiente, Volkan recoge sus cosas con sigilo y, arrepentido al ver lo que hizo horas antes, se marcha de la mansión sin ser visto. Minutos más tarde, Derin abre los ojos y enfurece al no ver a su todavía marido a su lado. “No puedo creer que te hayas ido sin decir nada”, dice enfadada, mientras pasea de una esquina ha otra de la gran mansión.

Aras se venga de Leyla humillándola públicamente

Por su parte, Aras, que está harto de los intentos de Leyla de echar por tierra su divorcio, publica las fotos que confirman su infidelidad, para dejar su reputación por los suelos. Esta, colérica, busca a Asya y la culpa de haber destruido su matrimonio: “Si no te hubieras metido en nuestra vida, yo habría podido recuperar a mi esposo. Esto no ha terminado aún”.

La discusión va a más y Leyla golpea a la doctora contra un árbol. Asya pierde el conocimiento y en ese instante, alguien atiza a Leyla con un palo en la cabeza. Derin llega segundos después y halla a ambas inconscientes. Sin darse cuenta de la imprudencia que está cometiendo, agarra el arma con el que han aporreado la cabeza de la todavía esposa de Aras

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io