Después de su catastrófico reencuentro, Han y Ceylán se han dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro, por lo que deciden darse una segunda oportunidad. Cuando la fotógrafa está a punto de marcharse de la ciudad, Han aparece y le pide que se quede a su lado: “Podemos intentarlo de nuevo, sabes que nos lo debemos”. Con una dulce mirada, ambos sellan su reconciliación.

No obstante, los problemas no tardan en aparecer. A Han se le hace muy difícil controlar su desconfianza y sus celos. Ceylán no está dispuesta a pasar otra vez por un romance controlador y así se lo hace saber: “Espero que, de verdad, hayas cambiado. Porque si no, esto terminará antes de empezar”, le dice la mujer a su ahora ya pareja. Él promete que no se volverá a meter en sus cosas.

Esta nos es la única pareja que ha vuelto a apostar por su relación. Gülben también ha regresado junto con Esat, luego de no haber podido entregarse a él durante su noche de bodas. El joven, que ama a su ya esposa con locura, promete hacer lo que sea para que se sienta cómoda con él. Tras mucho conversar, el matrimonio toma la decisión de marcharse a vivir al mismo edificio en el que reside la familia de ella. Tener cerca a sus hermanos le hará bien a Gülben.

¿Se vestirá Safiye de novia?

Eso si, antes de cambiarse de hogar, deben solucionar un problema. Anil reside ahora en el bloque de los Derenoglu y su sintonía con Esat no es muy buena, por lo que Gülben llama a su hermano y le pide que hable con su amigo cuanto antes: “Debes decirle que tiene que buscarse otro sitio donde vivir”.

Quien no está pasando por su mejor momento es Safiye. La mujer se arrepiente de haber aceptado la propuesta de Naci cuando él comenta que después de casarse se irán a vivir a la casa que alquile. “Yo no puedo alejarme de mi familia, tengo que cuidar a mi padre”, dice ella. Hikmet escucha a su hija y le pide que no le ponga de excusa: “Si tienes miedo de irte lejos de aquí, no te ampares en mí”. Se abre entonces una importante brecha entre Safiye y Naci. Ninguno de los dos está dispuesto a ceder y parece que su compromiso está abocado al fracaso.

