La familia Derenoglu al completo disfrutó de una agradable cena en un restaurante en el último capítulo de Inocentes. Aunque pareciera imposible, hasta Safiye se sintió cómoda durante el transcurso de la velada e hizo bromas con su hermana pequeña Nermian. Esta última estaba muy feliz de salir por ahí con sus seres queridos y decidió hacer una petición: “Podríamos ir al parque de atracciones”.

El clan se trasladó a la feria y se montaron en los coches de choque. Todo iba bien, hasta que Safiye sufrió una nueva alucinación con su madre y le rogó a Naci que se fueran a casa cuanto antes: “Por favor, ya no puedo estar aquí por más tiempo”. La mujer ya sabía que la enfermedad de su marido había reaparecido y por eso no dejaba de pensar en que si moría, sería por su culpa, tal y como le decía su progenitora.

La obsesión de Safiye fue a más y, al día siguiente, comenzó a descontrolarse. Desesperada, tiró varios cuadros de su casa por la ventana y al “fantasma” de su madre lo arrojó fuera del portal. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que a quien había empujado a la calle, era a su propio padre. Naci ayudó a Hikmet a levantarse del suelo.

Han comenzó a seguir a Ceylán a escondidas

A continuación, Safiye, que no podía cree lo que había hecho, se encerró en casa y trató de impedir que el resto de su familia entrase. “Si estáis a mi lado, terminaré por haceros daño”, repitió una y otra vez. Finalmente, Hikmet logró entrar y tranquilizar a su hija con un abrazo: “No te preocupes, yo estoy contigo”.

Por otro lado, Gülben llevaba unos días con un apetito voraz y con náuseas mañaneras. Siguiendo el consejo de su suegra, la chica procedió a hacerse un test de embarazo que salió positivo. Sobrepasada por la noticia, decidió ocultar su estado hasta estar segura de cómo comunicárselo a sus allegados. A su vez, Han trató de acercarse a Ceylán después de haber rechazado su propuesta de matrimonio.

