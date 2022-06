En los últimos capítulos emitidos deInocentes, las sesiones de Safiye con la psicóloga de Gülben comenzaron a dar resultado. Aunque la mujer no estar todavía preparada para salir de su edificio, si se atrevió a abandonar su casa e invitar a su familia a cenar esa noche en su hogar. “Quiere que vayamos todos”, dijo Neriman tras leer la nota que su hermana había deslizado bajo el marco de la puerta. Lo cierto es que si habría una sonada ausencia en la mesa. La de Naci, quien no recibió invitación. El profesor entendía que su esposa todavía no estaba preparada para verle y para pasar tiempo con él.

Siendo consciente de que no podía adecentar la casa sola, Safiye pidió ayuda a Oksan, quien estaba muy feliz viendo que su matrimonio con Byram iba viento en popa. Las dos, codo con codo, se dispusieron a eliminar toda la suciedad que se había ido acumulando con el paso de los días en la vivienda. Aunque hubo alguna estancia que se les resistió más que otras.

Juntos de nuevo y en casa

Horas más tarde, Oksan se marchó y dejó a Safiye preparando la cena. De repente, la mujer volvió a tener alucinaciones con su madre y dudó de si estaba en condiciones para ver a su familia. Una llamada a la puerta, la sacó de su trance. Era Gülben, quien fue a ayudarla en lo que necesitase. Ambas hermanas pasaron un feliz momento juntas cocinando y limpiando como en los viejos tiempos. Hasta pusieron música y dieron algún que otro paso de baile.

Al caer la noche, todos se presentaron a la cena, incluida Ceylán, quien había decidido darle una nueva oportunidad a Han. En mitad de la velada, Gülben, para alegría de Safiye, reveló que estaba esperando una hija de Esat: “Esta mañana nos dijeron el sexo del bebé”.Naci, que no había sido invitada a la reunión, observó todo desde la ventana de su hotel. Estaba feliz de ver a su esposa sonriendo con sus allegados.

Antes del postre, Gülben comenzó a sentir fuertes dolores en el vientre y le pidió a Esat que la llevase al hospital con disimulo: “Si mi hermana se entera de que algo va mal con la niña, creerá que es su culpa. Vámonos”. El matrimonio bajó las escaleras y se marchó a la clínica. Safiye, por su parte, presintió que su hermana no se encontraba bien.

