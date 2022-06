Tras los acontecimientos de los últimos capítulos emitidos de Inocentes, la recuperación de Safiye avanza muy bien. La mujer ha decidido darse una nueva oportunidad con Naci e, incluso, le ha permitido volver a casa. Y no solo eso. El profesor acompaña a su esposa a las sesiones con su psicóloga. Está feliz de ver cómo está volviendo a ser la joven de la que hace años se enamoro y sigue estándolo.

Por otro lado, Han está muy preocupado por su amada Ceylán. La joven tuvo por el cual, una mujer embarazada, perdió a su bebé. El padre de la criatura no nacida, no deja de acosarla por redes sociales y la culpa públicamente de haber matado a su futuro retoño. Esto hace que Ceylán decida recluirse en casa. No quiere que nadie se acerque a ella.

Han interviene y logra que el hombre pare de una vez con sus intrigas. Ceylán, emocionada por su gesto, está más segura que nunca de que debe seguir adelante con su relación con él. Mientras, Gülben y Esat piensan en nombres para su futura hija. Esat cree encontrar el nombre perfecto. “La primera noche que estuvimos juntos te conté una historia y creo que debería llamarse Masal, que significa cuento”, explica.

Esra aconseja a Safiye yendo de compras

Lejos de allí, Safiye le pide ayuda a Esra para cambiar su imagen. Después de comprarse un bonito pintalabios rojos, renueva su armario por completo. Naci se muestra encantado con su cambio. ¡Incluso se ha puesto unos pantalones blancos y una chaqueta a juego! “Podríamos ir al parque a hacer un picnic”, dice ella alentada por su nueva imagen. Por su parte, Oksan está muy angustiada, pues Byram le ha dicho que quiere tener hijos pronto y ella se casó con él ocultándole que es estéril ¿Le confesará la verdad?

Horas más tarde, Han se presenta en casa con un perro que ha decidido adoptar y, para sorpresa del resto, Safiye acepta que el animal se quede en la vivienda. El can se escapa y llega hasta el cuarto donde la familia guarda sus cosas en bolsas de basura. Safiye le persigue para evitar que comience a mordisquear los trastos y, al verle rompiendo todo, pega un grito. Los vecinos, alertados por el ruido, se asoman a ver qué ocurre. Así descubren el gran secreto de la familia Derenoglu.

No te pierdas ningún capítulo de Inocentes.



