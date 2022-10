Han sido meses de especulaciones sobre el posible noviazgo entre la mexicana Michelle Renaud, de 34 años, y el chileno Matías Novoa, de 42. Desde que volvieron a coincidir en la telenovela La herencia, después de haberse conocido en agosto de 2021 en la película Doblemente embarazada, todos los rumores apuntaban a un idilio entre ellos, pero los intérpretes lo negaban de forma continuada. Hasta que, por fin, se han lanzado a confirmarlo a través de las páginas de una revista en México.



Según afirman, su amor se consolidó el pasado mes de julio y por eso han decidido dar un paso adelante y ratificarlo públicamente. Aunque ambos son ya padres - ella de Marcelo, de 5 años, nacida de su matrimonio con Josué Alvarado, y él, de Axel, de 11, fruto de su relación con la también actriz María José Magán-, han dejado claro que no les importaría aumentar la familia juntos.

"Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista, y cuando la vi en su papel de mamá, me dije '¡Es ella!'", comenta el protagonista de ¿Quién mató a Sara? Tras la entrevista, ambos han tomado la decisión de compartir en público su amor a través de sus redes sociales. Ahí, Michelle ha comentado: "La mejor historia de amor llega cuando menos lo esperas y tú llegaste a enseñarme el amor de verdad".

Los comentarios en sus redes no se han hecho esperar y no todos han sido positivos. Una mujer lanzó una crítica contra la actriz diciendo "Qué onda, ¿esta, con todos los que protagoniza, va a salir?", haciendo alusión a otra relación que Renaud tuvo con un compañero de reparto, el ecuatoriano Danilo Carrera (Hijas de la Luna y Quererlo todo), con quien estuvo desde 2019 hasta noviembre de 2021. Sin embargo, la protagonista de Rebelde y La reina soy yo no se ha tomado a mal el comentario y ha respondido jocosa: "¡No! Ya sólo con él. ¡Me quedo con el mejor!".