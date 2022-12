En los capítulos de la semana pasada de Diseñando tu amor, Valentina rechazó la propuesta de Ricardo de regresar con él, pero este le aseguró que no pensaba rendirse con ella, mientras que Patricia consiguió entrometerse en la relación entre Helena y Héctor. En los nuevos episodios de esta semana, Valentina se enfrenta a Nora después de descubrir que fue esta quien reveló sus planes de fuga con Ricardo meses atrás en Diseñando tu amor. La joven trata de mentir a su hermana, asegurándole que ella no tuvo nada que ver, pero Valentina ya no se fía de sus palabras. A esta acusación, se suman los reproches de Horacio. «No tiendo cómo pudiste hacer algo tan atroz», le dice a Nora.

Esta, harta de tener que dar explicaciones, recoge sus cosas y se marcha del humilde hogar. Sin saber muy bien hacia donde ir, la joven termina en el apartamento de Leonardo, que acepta darle cobijo, con una condición.

Por otro lado, debido a un percance de última hora, Valentina se presenta en el hospital, acompañada de Claudio. En las instalaciones del centro médico se encuentran con una mujer que dice ser la madre biológica de Fátima. Para disgusto de la joven, Claudio confirma que lo que les dijo Aneliz es verdad ¿Afectará esto a la adopción de la pequeña?

Patricia se alía con Enrique para destruir a Guillermo

Lejos de allí, Guillermo descubre que Enrique, su mano derecha y antiguo amor de Patricia, le ha estado traicionado y robándole unos documentos importantes, por lo que decide despedirle de su empresa. Es entonces cuando el empleado recurre a la que fuera su novia y ambos se alían para acabar con Guillermo de una vez.

Por otra parte, Horacio le hace entrega a Valentina de las cartas que su madre escribió antes de morir. Es así como la chica descubre que no es hermana de Nora. Mientras, Ricardo enfrenta a Claudio de nuevo y le dice que luchará por Valentina. Esta le reafirma su amor a su prometido, quien confía, plenamente, en ella.