En un momento vulnerable, Adán, uno de los trabajadores de la hacienda Reyes Elizondo se aprovecha de que Norma está sola e intenta propasarse con ella en Pasión de Gavilanes. Adán la tira al suelo y la golpea, mientras intenta ultrajarla. Afortunadamente, los gritos de la mujer hacen que Juan Reyes llegue al lugar y salve a su esposa de la tragedia.

El hacendado golpea brutalmente al sujeto que quiso aprovecharse de su esposa, pero cuando intervienen el resto de sus empleados, el tipo logra escaparse. Adán está escondido y debe irse pronto, pero amenaza con no hacerlo hasta que logre concretar lo que quiere: someter a Norma. Mientras se oculta, los Reyes están furiosos. Juan quiere encontrar a su peón y matarlo así tenga que pasar el resto de su vida preso.

Por su parte, los mellizos también quieren venganza, pero Juan David los tranquiliza. Los tres hermanos van en búsqueda del hombre que le hizo daño a su madre. Mientras, Norma recibe el apoyo de su familia y se siente segura con todos a lado, pero le preocupa que Juan cometa una atrocidad. Él y su hermano Óscar van con la policía a denunciar lo sucedido, pero las autoridades parece que no le prestan mucha atención, lo que enfurece al hombre, que buscará venganza con sus propias manos

Romina sigue mintiendo a Jimena

Cerca de allí, Romina sigue entre rejas, pero recibe la visita de Jimena quien le propone levantar todos sus cargos siempre y cuando firme un acuerdo en el que reconoce que Duván es hijo de Óscar. Algo que, por supuesto, la mujer no está dispuesta a aceptar. Lo único que quiere es quedarse con el menor de los Reyes, ser su esposa y ocupar su lugar.

Entre las cosas que le dice a Jimena, Romina señala que Duván no es el único hijo que tuvo con Óscar, pues, según ella, antes había salido embarazada en dos oportunidades, pero que él la obligó a abortar. Además, le confiesa que todo este tiempo ella ha sido su verdadera mujer, a espaldas de ella. ¿Creerá Jimena todo lo que Romina le dice?

