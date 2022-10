El actor cubano, protagonista de Café con aroma de mujer (que estrenará pronto Telecinco), William Levy, sigue dando que hablar por su vida sentimental. Su matrimonio con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos, con quien estuvo casado durante 19 años, finalizó a principios de este año, pero parece que la situación podría no ser definitiva. Por primera vez, la ex mujer del atractivo intérprete se ha referido a la ruptura y cómo están las cosas, aunque no termina de aclarar si podría haber reconciliación o si el final de su pareja es definitivo.

Gutiérrez se ha sincerado en el programa de televisión ¡Siéntese quien pueda!, un reality show de la cadena estadounidense Unimás. "No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día", ha dicho la actriz, dejando abierta la puerta a una reconciliación, de la que ya hablamos en nuestra web el pasado mes de junio. "Me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", ha añadido sin concretar a cuáles se refiere, pero dejando caer todo lo que se ha hablado sobre el fin de su matrimonio.

Preguntada sobre cómo es la relación actual con William Levy, Elizabeth ha preferido mantener la ambigüedad: "Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Pero sentía que eso era también parte de mi sanación como persona, que no puedo tener cosas adentro, y no es hablar mal, simplemente es decir tu lado de los hechos, de lo que tú viviste". Y ha insistido en que prefiere no hablar en público de todo ello: "Y no es porque no tengo nada que decir, ¡tengo mucho que decir!, pero no es mi estilo. Mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes".

La familia es la prioridad tanto de Elizabeth Gutiérrez como de William Levy

Lo que sí ha dejado muy claro la bella ex compañera de Levy es que la familia es su máxima prioridad, algo con lo que coincide con el actor: "Proteger a mis hijos, protegernos a nosotros... porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, pregunten o manden mala vibra”. Precisamente hace tan solo unos días, el cubano, que se encuentra grabando Montecristo en Madrid, pidió a la prensa respeto hacia Elizabeth y su familia: "Por favor, les pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella”.

Para finalizar, en la entrevista Elizabeth ha manifestado que se encuentra feliz y en un buen momento: "Siempre me siendo realizada en cualquier etapa, satisfecha. Creo que llegas a un punto en tu vida en el que dices estoy contenta, pase lo que pase, estoy tranquila. Porque cuando tú apuestas y das el cien por cien de ti dices: 'No es por mí'".

Así las cosas, ni William Levy ni Elizabeth Gutiérrez han manifestado un final rotundo a su relación. Él mismo dejaba la puerta abierta este verano cuando lanzaba un comentario a través de sus redes sociales que decía: "¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente".