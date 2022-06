William Levy es, probablemente, uno de los hombres más guapos del momento. El actor cubano levanta pasiones allá por donde pasa, y puede parecer que ahora mismo lo tiene todo... pero el amor le ha sido esquivo en los últimos meses. El prota de 'Café con aroma de mujer' anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez, la que había sido su mujer los últimos 19 años y madre de sus dos hijos (Christopher, de 16 años, y Kailey, de 12), el pasado mes de enero. Y aunque se le han atribuido otras relaciones, como su supuesto romance con Alicia Sanz, parece que el corazón de William sigue ligado al de Elizabeth, según los rumores.

En los últimos meses hemos sabido que William, de 42 años, y su ex han mantenido una relación muy cordial a diferencia de otros ex matrimonios, y parece que, a pesar de los problemas que les llevaron a romper, el roce ha hecho de nuevo el cariño, y muchos han interpretado en los misteriosos mensajes que Levy comparte en sus redes sociales un acercamiento con su ex: "¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo", ha escrito en uno de sus últimos posts, para añadir después: "Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente". ¿Es la destinataria Elizabeth? ¿Se está arrepintiendo el actor de su ruptura? ¿Definitivamente, donde hubo fuego quedan cenizas?

Gutiérrez, por su parte, también es muy dada a lanzar por doquier ese tipo de frases intensas, así que no ha hecho más que avivar los rumores de reconciliación, aunque por el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada.: "Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí", puso la actriz hace unas semanas en sus redes. Este martes compartía otra: "Rezo a Dios para que cure lo que sea que duela". ¿Será que ella también está por labor para arreglar esta ruptura?

William está inmerso en su trabajo, y ha estado en nuestro en nuestro país grabando la serie 'Montecristo', cuyo rodaje transcurre entre Miami, La Habana y Madrid, y será una adaptación del clásico de Alejandro Dumas. De hecho, el pasado mayo William pasó por 'El Hormiguero', donde habló del accidente que sufrió su hijo y de su dura infancia en Cuba. "Esta historia de venganza y pasión tiene personajes inolvidables en su núcleo y la nueva versión está brillantemente concebida. Sentimos que no hay mejor asociación para servir la venganza con frialdad”, dijo Mario Almeida, jefe de Contenido de la productora Pantaya, cuando se presentó el proyecto.

