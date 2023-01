En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, tras la llegada al mundo de Sofía, Sebastián le pidió matrimonio a Lucía, mientras que Gaviota daba a luz a su hijo. En el capítulo 52 de hoy en Café con aroma de mujer, desde que sabe que Gaviota está tan cerca de su marido, Lucía no ha dejado de celarle. La mujer se siente insegura y piensa que la recolectora puede robarle a Sebastián en cualquier momento. Así pues, le exige saber si está viendo a su exnovia a sus espaldas: «Si me llego a enterar que me estás siento infiel con esa tipa, no dejaré que veas a Sofía nunca más». Vallejo, harto de los reclamos de su esposa, la enfrenta, y le asegura que no permitirá que vuelva a amenazarle de esas formas.

Por su parte, Gaviota estás más convencida que nunca de intentar olvidar a Sebastián, sobre todo, tras saber que ya se casó con Lucía. Y como un clavo saca otro clavo, la recolectora se plantea darle una oportunidad a Leónidas. «Me gustaría enamorarme de él y poder ser feliz a su lado. Él me quiere y no dudo de que cuidará de mí y de mi hijo como nadie en este mundo», le dice a su madre, quien apoya su decisión. Eso si, Carmenza le pide que no se autoengañe y no se fuerce a hacer algo que no siente.

Marcela logra salvar el restaurante de Carlos

Cerca de allí, Marcela descubre que Carlos, el amigo de Berni, está pasando por apuros económicos que pueden poner en peligro su famoso bar, donde comenzó su carrera de chef al lado de su amado Lemarcus. Finalmente, y tras darle mucha vueltas a la cabeza, encuentra la forma perfecta para evitar el cierre del local.

Por otra parte, Eduardo visita a su hija en la casa de los Vallejo y allí conoce a Martín. El hombre le pide a su hija que tenga mucho cuidado con su cuñado, pues no cree que sea alguien de fiar: «A tipos como él los reconozco enseguida. Es un aprovechado y un estafado». A su vez, Leónidas y Gaviota pasan, cada vez, más tiempo juntos. Y Marcela se muda a casa de Julia.