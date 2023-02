En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Lucía tuvo que hacer frente a la exigencia de Julia, quien le ordenó que le contase a Sebastián la verdad sobre el origen de Sofía. En el capítulo 75 de hoy martes en Café con aroma de mujer, Lucrecia descubre gracias a Internet y la televisión que el supuesto padre de Martín que Paula conoció en España es un actor bastante reconocido allí. La mujer, que no entiende qué es lo que está pasando, decide seguirle el juego a su amante y descubrir quien es, realmente. Poco a poco, va entendiendo cuál es el plan de Martín.

Se trata, nada más y nada menos, que de un estafador del amor, que se gana la vida engatusando a mujeres ricas para, después, robarles todo su dinero. Por supuesto, ella no piensa formar parte de su juego y decide orquestar todo un plan para hacerle caer y, salvar así, también, a Paula, de casarse con un hombre que solo va detrás de su fortuna.

Martín le pide a Lucrecia que se marche con él lejos de Colombia

Justamente, al caer la noche, Martín se presenta en el apartamento de Lucrecia y le confiesa que no piensa presentarse en la Iglesia la mañana de después. El hombre le pide que se marche con él a España, donde nadie pueda encontrarlos y vivir alejados de todos su gran amor. Lucrecia, acepta y Martín se emociona. Sin embargo, lo que este no sospecha es que la mujer no piensa ir al aeropuerto a encontrarse con él, en su lugar aparecerá la policía.

Por otro lado, Sebastián le promete a Gaviota que muy pronto arreglará su situación con Lucía y le pedirá el divorcio. «Tengo que tener cuidado por la niña. No quiero que ella salga perjudicada», comenta el empresario a su gran amor. A la espera de ser un hombre, totalmente, libre, le pide a la recolectora que le permita cuidar de ella y de Fernando: «Ustedes son mi familia y lo serán siempre. No voy a volar a dejarlos nunca más».