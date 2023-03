En los capítulos anteriores de Café con aroma de mujer, Gaviota quiso unir fuerzas con Marcia para demostrar la inocencia de Sebastián y sacarle de prisión. En el capítulo 95 de la última semana de Café con aroma de mujer en Divinity, Lucía se siente liberada después de haber firmado el divorcio con Sebastián. La mujer comprende que ya no hay nada que pueda hacer para quedarse al lado de la familia Vallejo y que, es mejor, buscar su felicidad en otro lugar. Eso si, deberá aprender a valerse por sí misma, sin contar con el apoyo de su familia política o el de Lucrecia, quien, si bien es cierto que no le ha negado su amistad, ya no puede confiar en ella como antes.

Por otro lado, Julia se ha dado cuenta de que ha sido muy injusta todo este tiempo con Bernardo y con Marcela. Con el primero, se disculpa por no haber encajado bien la noticia de que orientación sexual y haberle obligado a marcharse a Nueva York para poder vivir su vida sin tapujos. «Nunca debí retirarte mi apoyo. Perdóname», le dice la matriarca del clan a su hijo, con quien se funde en un emotivo abrazo.

Marcela toma la decisión de seguir adelante con su embarazo

El siguiente turno es el de Marcela. Julia no solo se disculpa con ella, sino, también, con Lemarcus, quien, desde el principio, únicamente, quiso ganarse su cariño y afecto. Sentir el apoyo de su madre hace que la chef se decida a tener el hijo que está esperando con su amado. La pareja está a punto de formar la familia que siempre soñó.

Por otro lado, en un acto de valentía, Marcia hace caso a las súplicas de Gaviota y se atreve a testificar en contra de Carlos Mario y de Iván en el juicio donde Sebastián va a jugarse su libertad. La mujer quiere ver a su esposo encerrado entra cuatro paredes y para lograrlo tiene en su mano las pruebas necesarias.