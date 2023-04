En los capítulos de la semana pasada de El paraíso de las señoras descubrimos que, a pesar de sentirse atraído por Teresa, Pietro inició un relación con Andreina para evitar que Mandelli atentase contra él y contra la empresa. En los episodios 12 al 19 de esta semana en El paraíso de las señoras, Pietro, abrumado por su matrimonio inminente con Andreina, por la amenaza de Mandelli y por los ardientes celos hacia Teresa, vuelve a caer en una vorágine de autodestrucción que le hace volver a abusar del alcohol, un problema que parecía haber superado hace mucho tiempo. Vittorio y Teresa le encuentran en los almacenes y deciden quedarse a su lado toda la noche. Tras ver cómo Teresa cuida a Pietro, Vittorio se da cuenta de que el vínculo entre los otros dos sigue siendo fuerte y no hay nada que pueda hacer para separarles.

Por otro lado, Clara se reencuentra con su Matilde y conoce a su madre adoptiva Donata Ferrari, recién enviudada y desesperada por encontrar trabajo. Es entonces cuando la mujer decide despedir a Mónica, reprochándole su mezquindad y comportamiento desleal hacia sus compañeras, para luego contratar a Donata en su lugar. Mientras tanto, Vittorio que no quiere ser el segundo plato de Teresa, se pasea frente a esta de la mano de Valeria, haciéndole creer que sigue siendo el mujeriego de todos los tiempos, y le entrega a Quinto el anillo que pretendía regalarle a su amada.

Andreina quiere matar a Pietro por haberla utilizado

Lejos de allí, frente a toda la familia Mandelli, Pietro confiesa que quiere a otra mujer que no es Andreina. Acto seguido, se marcha del lugar y corre hacia Teresa para revelarle su amor, pero la chica lo invita a irse, pues no quiere ser un obstáculo en su largo camino para salvar la empresa de una quiebra que puede ser inminente.

Al día siguiente, Pietro descubre que Vittorio ha dimitido de El paraíso de las señoras, y es consciente de que intentar hacerle cambiar de opinión no servirá de nada; mientras tanto, trata de enmendar su relación con Teresa. Minutos más tarde, Andreina, furiosa con Pietro, llega hasta su oficina y amenaza con una pistola: «Me has utilizado como has querido». Pietro logra desarmar a Andreina y, a cambio de la promesa de no denunciarla, le pide a Mandelli que cese toda hostilidad hacia él.