Han pasado unos veinte años después de que las tres parejas formadas por los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo encontraran la paz. Atrás quedaron las intrigas de Fernando Escandón y Dínora Rosales, cuya maldad, quedó como ellos, atrapada en las zonas pantanosas de San Marcos. Sin embargo, cuando los integrantes de la feliz familia Reyes-Elizondo creían que lo habían superado todo, nuevos peligros acechan sobre sus cabezas.

León Reyes, hijo de Norma y Juan, recibe una llamada que le comunica que las autoridades han descubierto el cadáver del profesor Genaro Carreño. Aterrorizado, el joven va en busca de su hermano Erick para informarle que se ha descubierto todo y ambos deciden huir ¿Hasta qué nivel están exactamente involucrados en el homicidio del maestro?

En un registro policial, encuentran a la víctima, bajo el agua, atada a una silla. Félix Carreño, el hijo del profesor, contesta una llamada anónima en la que se acusa a los mellizos Reyes de asesinato. La policía de San Marcos captura a los hermanos. Juan y su primogénito Juan David quieren proteger tanto a León como a Erik.

¿Qué espera encontrar Rosario en su vuelta al pueblo?

Durante el interrogatorio a los mellizos, salen a la luz los abusos cometidos por el docente. Juan siente que todo está fuera de control, pero cree en la inocencia de sus hijos. Como no hacerlo si llevan la honestidad y la nobleza en la sangre.

Gabriela contacta con el alcalde, que le explica que Erick y León serán puestos en libertad mientras se investiga el crimen. Por otra parte, Rosario Montes desea recuperar el bar Alcalá, donde vivió tantos buenos momentos en su juventud, pero su hija Muriel sabe que su padre no tolera ningún desafío. Además, Jimena Elizondo anuncia desde Italia que planea lanzar su línea de ropa junto a su esposo Óscar. Al mismo tiempo, Sara se lamenta por la ausencia de Franco ¿Qué pasó con él?

