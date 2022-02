Pasión de gavilanes 2 se estrena el lunes 14 de febrero en Telemundo , y posiblemente el 16, en España, a través de Telecinco .

Todos los personajes de la saga Reyes Elizondo en la nueva temporada y la coreografía que ya puedes bailar.

El regreso del pequeño de los Reyes a Pasión de Gavilanes 2 ha estado rodeado de polémica desde un principio. Cuando su intérprete, Michel Brown, dijo en un principio que no podría estar en la secuela de la famosa serie colombiana, se intuyó que el personaje que interpretaba, Franco, moriría de algún modo. Más tarde, Brown llegó a un acuerdo con Telemundo para regresar y él mismo confirmó que formaría parte del elenco principal, como en la serie original. Pero, aún quedan muchas dudas por disipar sobre cuál será el desarrollo de sus personaje. ¿Una participación especial o algo duradero? ¿Aparece como un fantasma del pasado o tendrá su propia historia en esta segunda parte?

Lo cierto es que, en un principio, se dio por hecho que la participación de Michel Brown como Franco Reyes, esposo de Sarita Elizondo (Natasha Klauss) y padre de dos hijos, que se han criado únicamente bajo el amparo de la hermana de Norma y Jimena, sería de corto recorrido, debido a los compromisos profesionales que tenía el actor en las mismas fechas. De ahí que se supusiera que el hermano de Juan y Óscar reaparecería desde la distancia durante algunos capítulos, quizás como un "fantasma".

Michel Brown: "Franco Reyes viene de vivir un tormento"

Sin embargo, las últimas declaraciones del propio intérprete ha generado más dudas aún en torno a este misterioso personaje, el único que en la secuela no aparece desde un principio junto a la Elizondo con la que se despidió en la primera parte. "Franco viene de vivir un tormento", aseguraba Brown en unas declaraciones a People en español. "Al ver la serie, se darán cuenta por lo que tuvo que pasar. Habiendo sido Franco un personaje tan blanco, vuelve con una mirada distinta, con un bagaje interesante que hace que el personaje tenga estas diferentes capas y que sea muy interesante interpretarlo", añadía.

Además, sin poder adelantar mucho, asegura que vamos a ver un Franco "completamente distinto", aunque con su misma esencia, "que está ahí y aflora en los momentos emocionales". El Franco que se despidió en la primera temporada, "ese personaje tierno y con buen corazón, mediador de la familia y que siempre trata de solucionar los problemas", regresa, pero "para que lo haga tiene que pasar un tiempo porque ese personaje viene de vivir un tormento". Y concluye diciendo que: "Es muy interesante todo el arco dramático de cómo aparece el personaje y cómo vuelve a encontrarse de nuevo".

¿Significa eso que Franco Reyes estará durante toda la segunda temporada, contra todo pronóstico? ¿Será un personaje real que vuelve a reencontrarse con toda su familia, y no un muerto que reaparece convertido en fantasma, como creíamos al principio? Ya queda muy poco para desvelar todas estas dudas. El lunes Pasión de Gavilanes 2 se estrena en Telemundo, y posiblemente el día 16 de febrero llegará a las pantallas españolas de la mano de Telecinco, que ya lanzó un avance en exclusiva.

