Para celebrar el cumpleaños de su esposa, Óscar le llevó serenata y reunió a los Reyes Elizondo. Aunque Romina se marchó de la hacienda sin ser vista, prometió volver para terminar lo que empezó: terminar con Jimena .



Después de la pelea que tuvo con su madre por Juan David, Muriel quiso limar asperezas, así que le pidió a Andrés Reyes que la acompañase a comprar un perfume para Rosario. Todo iba bien hasta que se quedaron atrapados en el ascensor del centro comercial. A pesar de los intentos de Andrés por tranquilizar a su amiga, la hija de Samuel Caballero entró en crisis por su claustrofobia.

Andrés le confesó a Muriel que es gay

Para tranquilizarse, Muriel le pidió a Andrés que la abrazase y que pusiera los labios en su boca, pero él se negó y le confiesa que es gay. Por otro lado, Gabriela visitó a Sara para advertirle de que el nuevo trabajador de su hacienda, Nino, era peligroso. No obstante, la madre de Gaby prefirió no escucharla y conservar como empleado al amigo de su hija.

Mientras su familia celebraba el cumpleaños de Jimena, los mellizos acudieron al bar Alcalá para visitar a Muriel, con quien están muy entusiasmados. Al no encontrar a la hija de Rosario, decidieron ingeniárselas para entrar a la casa y verla. Cuando la cantante los descubrió, en lugar de echarlos, les permitió el ingreso e incluso, llamó a su hija para que los recibiera.

El plan de Rosario era denunciar a Erick y León por invadir su propiedad, sin embargo, todo se arruinó cuando la policía descubrió que los chicos realmente eran amigos de su hija. Por eso no tuvo más remedio que fingir ante los agentes que no entendía lo que está sucediendo.

