Jimena descubrió que alguien entró a su casa e hizo algunos destrozos, pero el que más le preocupó fue el de su vestido favorito. No dejaba de pensar en quien pudo ser. Su llave se había perdido y el único desconocido que entró a su casa fue Duván. Por ello, decidió llamarlo y conversar con él sobre la situación.



El pequeño tenía prohibido ir a la casa de su padre, pero se las ingenió para escaparse, pues siente que quiere mucho a Jimena. Al llegar allí, Jimena le mostró los diseños que le hizo especialmente para él, pero luego le preguntó si sabe quién pudo haber entrado a su vivienda y destrozar su vestido. El niño pensó que lo estaban juzgando y decidió marcharse prometiendo nunca más volver.

Jimena interrogó a Duván y luego se arrepintió

Por su parte, Jimena se arrepintió de las palabras y quiso ir a la casa del niño a pedirle disculpas y hablar con su madre: “Necesito hacerle entender a Duván que no dudo de que él sea inocente, pero sé que está protegiendo a alguien”. Claro, la menor de las Elizondo no imaginaba que en la cabaña en los límites de su terreno vive, en realidad, la mujer que busca hacerle daño.

Lo cierto es que Romina, poco a poco, fue consiguiendo en ese capítulo lo que tanto ansía: desestabilizar a su rival. Incluso Óscar comenzó a dudar de la salud mental de su esposa. El matrimonio entre ambos atraviesa una complicada situación y las mentiras de Reyes no están ayudando a la hora de salvarlo.

