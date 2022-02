Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Despedida en Distrito Sur.



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: Un triángulo amoroso entre Iván, Yolanda y Carlos.

Yolanda y Carlos trabajan juntos en un nuevo caso. Esta vez deben ocuparse de la agresión de Álvaro Cerezo a un cliente. El empresario ha sido víctima de una estafa y la preocupación que siente por verse en la ruina le ha hecho perder los nervios. Ahora, la joven pareja de policías debe ponerse manos a la obra para descubrir quién se ha llevado el dinero del hombre.



Por otro lado, Miralles se ha enterado de las agresiones a indigentes que se están llevando a cabo en el barrio. Concretamente, ha llegado hasta sus oídos la golpiza que sufrió Damián la noche anterior. La comisaria, muy preocupada, decide hablar directamente con el mendigo y le insta a que denuncie el ataque del que ha sido víctima. Carol, mientras tanto, investiga si Damián tiene algún pariente con el que quiera ponerse en contacto y descubre la existencia de un hermano suyo.

Yolanda no soporta seguir trabajando con Carlos

Cerca de allí, Lidia está muy contenta después de que Hannah aceptara ir con ella al cine. No obstante, esta dicha no le impide percatarse de la ausencia de su hermana. Hace mucho que no sabe nada de Beatriz y se dirige al Moonlight para saber dónde está. A Jota no le queda otro remedio que inventarse una excusa para justificar la ausencia de Velasco.

En comisaría, Yolanda le dice a Iván que la situación con Carlos es insostenible. Trabajar con él sabiendo que este está enamorado de ella es más complicado de lo que pensaba. Paralelamente, Jota intenta forzar a Quintero a pagar el rescate de Bea y ella trata de escaparse.

