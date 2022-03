Todas las tardes nos acompaña una joven ucraniana a través de RTVE y la serie de policías Servir y proteger. Se trata de Karina Kolokolchykova, que interpreta a Hanna desde la quinta temporada, una exprostituta que fue explotada por Vlado Khan (Joan Negrié) y más tarde se ha convertido en trabajadora del centro cívico y pareja y expareja de la policía Lidia Alonso (Thais Blume), uno de los romances más queridos por el público. A raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Karina ha querido mostrar desde las redes sociales todo su apoyo a su pueblo y unirse al envío de ayuda humanitaria a los ucranianos huidos del país.

La actriz -y también periodista-, hija de madre rusa y padre ucraniano y que vive desde los 11 años en España (primero en Murcia, después en Madrid y Barcelona), ha alzado la voz por su pueblo, en contra de la guerra y tratando de explicar las raíces del conflicto. También ha contado experiencias de familiares suyos y animado a sus compañeros de Servir y proteger a colaborar en la ayuda humanitaria, algo de lo que se ha hecho eco la actriz Luisa Martín, que interpreta a la comisaria Claudia Miralles.



"Mi prima me cuenta que duermen vestidos por si suena la sirena y tienen que esconderse. El niño duerme vestido también. Dice que hay un pasillo sin ventanas, que allí estarán a salvo. Mi abuela llora y dice que van a morir todos. Otras noches está bélica y muy graciosa, pidiendo un arma. Mi abuelo va al campo, dice que allí hay demasiados gatos que dependen de él y que no quiere que los bichos se coman sus plantas. Se sienta delante de esa alfombra pegada a la pared y me mira y me sonríe. "¿Cómo lo decís allí, nieta? ¿No pasarán? Pues eso", ha escrito Karina en su Instagram.

Además, ha aprovechado para agradecer las llamadas y mensajes de la gente: "El pueblo español es tremendamente solidario y muchas personas maravillosas a mi alrededor quieren ayudar de todas las maneras posibles". Y también se ha mostrado preocupada por agresiones a personas rusas en su pueblo: "El pueblo ruso está en contra de la guerra. Siempre hemos sido hermanos. Los ucranianos tienen familia y amigos en Rusia y viceversa. Por último, lamento mucho que gente de otras razas y nacionalidades se sientan ninguneados por las autoridades ucranianas y queden los últimos para poder salir del país. (...) Quiero pensar que hacen lo que pueden y que están desesperados. Pero, a pesar de eso, nadie merece ese trato".

Recientemente, la actriz ucraniana ha compartido una simpática fotografía en la que se la ve de niña vestida con el traje regional ucraniano y un poema del escritor ucraniano Tarás Shevchenko.

