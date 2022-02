Ángel de Miguel trabajó en la segunda temporada y parte de la tercera de Servir y proteger.

Fue la pareja de la fallecida inspectora Alicia Ocaña (Andrea del Río).

El actor valenciano está también entre el reparto de Pasión de Gavilanes 2.

La longeva serie española Servir y proteger, que lleva en emisión desde abril de 2017, anuncia novedades. El actor Ángel de Miguel, que ya interpretó al agente del CNI Iker Lemos y pareja de la inspectora Alicia (Andrea del Río) en la segunda temporada y parte de la tercera, regresa en esta sexta para ayudar a la comisaría de Distrito Sur a resolver el caso Argos, que sigue preocupando a Miralles (Luisa Martín) y su equipo y que ha generado inquietud en el CNI por las actividades delictivas del peligroso hacker. Por eso, consideran conveniente enviar a Lemos para participar en la investigación.

El actor se ha incorporado esta semana al rodaje de la serie de RTVE y lo veremos próximamente en pantalla. Iker Lemos será muy bien acogido sobre todo por parte de Miralles, que sabe que su trabajo puede aportar mucho. No será tan bien recibido por Durán (Pablo Puyol), quien en estos momentos está viviendo una difícil situación con su mujer, Carol (Elena Ballesteros) y a quien la llegada de Lemos le supone una molestia pues no acepta que el CNI se quiera inmiscuir en un caso que es de Distrito Sur. Así, las rencillas entre Iker y Durán no se harán esperar.

Por otra parte, el agente del CNI tampoco pasa por un buen momento personal tras la muerte de Alicia. Desde entonces se ha volcado en la crianza de Leo, el hijo que tuvieron en común, y se ha cerrado a todo tipo de relación sentimental. Pero pronto conocerá a una mujer que le hará cambiar sus objetivos.

Servir y proteger lleva emitidos más de 1.100 capítulos y cuenta con un reparto coral encabezado por Luisa Martín, Juanjo Artero, Roberto Álvarez, Pepa Aniorte o Eduardo Velasco. Esta temporada actúan también Mamen Camacho, Thais Blume o Raquel Meroño, entre muchos más.

Ángel de Miguel y su participación en Pasión de gavilanes 2

Ángel de Miguel es un actor valenciano de 39 años que ha trabajado en series como Cuéntame cómo pasó o El secreto de Puente Viejo, donde interpretó a Hernando Dos Casas. En 2018 empezó su papel como Iker Lemos en Servir y proteger, que duró hasta 2019, y después tuvo alguna que otra participación en 2020.

Recientemente ha empezado a hacer carrera en Latinoamérica, donde trabajó para la cadena colombiana RCN en Lala's spa, como Manolo, durante 15 capítulos. Y su gran éxito americano está por llegar, pues forma parte del elenco secundario en Pasión de gavilanes 2, en el papel del hacendado Albin Duarte, a quien veremos muy pronto en las pantallas de Telecinco.



