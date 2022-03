Avance semanal de los capítulos de Servir y proteger: Un grave error.



Qué pasó la semana pasada en Servir y proteger: Un cómplice para Martina.

Sheila perdona a Soledad después de su última discusión y conoce a su novio Daniel. Osman decide ayudar a Martina a vengar la muerte de Hugo y se pone manos a la obra para idear un plan que les permita acabar con el traficante de una vez por todas. ¿Serán los dos cómplices capaz de matar a uno de los vecinos más antiguos de Distrito Sur?



Por otro lado, Néstor quiere celebrar el cumpleaños de María con una gran fiesta, pero ella no tiene ganas de jaleo. La dueña de La Parra no sabe cómo decirle a su novio que no le apetece organizar un gran evento. Finalmente, no le queda más remedio que confesarle la verdad: “No quiero que me prepares nada”.

Víctor y Quintero investigan a Osman

El CNI interviene en el caso Argos y envía un agente bien conocido en comisaría. El policía que llevará a partir de ahora la investigación acerca del buscado delincuente no es otro que…¡Iker Lemos! Mientras tanto, Soledad tiene una entrevista de trabajo y Daniel la minusvalora. El hombre le hace dudar de sus capacidades y de la posibilidad de que alguien la contrate.

A Durán no le gusta que Iker intervenga en el caso Argos y lo cierto es que no hace nada para disimularlo. Le gustaría que la investigación volviera a estar en manos de él y sus compañeros. Por su parte, Víctor y Quintero investigan a Osman, ya que no les da buena espina. Además, Carlos y Yolanda se ocupan del robo de un coche con un niño dentro.

