Eider, que ha sido trasladada al centro de detención secreto del CNI, intenta desestabilizar a Yolanda hablándole de la muerte de su marido. La joven es interrogada posteriormente por Iker, quien no consigue sacarle una pizca de información. Más suerte tiene Carlos. La presa le confirma al policía que sufrió malos tratos años atrás. Y no solo eso, también cuenta algunos de los detalles que completan su misión.



Por otro lado. Víctor, Martina, Vega y Rubén buscan infructuosamente a Quintero. Lo que ninguno sabe es que el traficante de armas ha encontrado refugio en casa de Amín, un antiguo compinche que vive en Ceuta y no ha dudado en tenderle una mano. Mientras tanto, Espe vuelve a asumir su papel de madre de acogida y reconforta a Sheila después de la traumática experiencia vivida.

Bremón acude al centro cívico para resolver los problemas con su hijo, Marcos, al mismo tiempo que Luna descubre que Iker se ha jugado la vida recientemente. ¿Podrá tolerar que su novio tenga una profesión tan peligrosa? Además, Sheila dice a Espe que quiere buscar a su padre. Necesita saber quién es y cómo se encuentra.

Marcos y Sheila se caen fatal al conocerse

En su búsqueda de Quintero, Víctor contacta con Amín. Este último se plantea traicionar a su supuesto amigo, mientras que Miralles busca pistas sobre el paradero del traficante. Finalmente, Amín sorprende a Víctor confesando que ha matado a Fernando. ¿Será cierto o forma todo parte de un plan?

De nuevo en el barrio, Marcos y Sheila se conocen y se caen fatal. Bremón es consciente de lo que está pasando y trata de mediar entre los jóvenes, pero su primer intento fracasa estrepitosamente. No obstante, con el paso de los días, la chica va ganando afinidad con el recién llegado. Además, a esta buena noticia se le suma otra más: Sole aporta una pista más para que Sheila encuentre a su padre.

Al día siguiente, Luna confronta a Iker, preocupada por los riesgos de su trabajo. Entretanto, ante la falta de más datos, Sheila resuelve olvidarse de la búsqueda de su padre. Sin embargo, Néstor cree que puede ayudar a la adolescente en la complicada investigación.

