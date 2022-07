Lo anunciaron ya en enero de este año: tras siete años de noviazgo Serkan Çayoglu y Özge Gürel, la pareja protagonista de Amar es primavera, decidió pasar por el altar. Y así ha sido. Los dos actores turcos se dieron el sí quiero y compartieron sus bellísimas fotografías con todos sus seguidores a través de Instagram. Se trata de la primera boda que van a celebrar. Fue en la ciudad alemana de Karlsruhe, donde vive la familia de Serkan, y a esta ceremonia acudieron las respectivas familias y amigos cercanos. La próxima tendrá lugar en agosto, posiblemente el día 13, en Verona (Italia) y será mucho más multitudinaria.

Özge y Serkan lucieron muy elegantes y atractivos ese día. Ella se decantó por un sencillo vestido blanco, de Özlem Kaya, con tirantes y tul en la falda de vuelo, todo ello combinado con un pequeño tocado del mismo tono y unos largos guantes semitransparentes. Él, por su parte, eligió un traje diseñado por Levon Kordranciyan, oscuro y combinado con una corbata en el mismo tono y una camisa blanca. Según han informado los medios turcos, la pareja donó a la Fundación Hope para Niños con Cáncer sus regalos de boda.

A mediados de junio, Gürel y Çayoglu celebraron una emotiva pedida de mano, siguiendo todos los rituales típicos de su país. El evento tuvo lugar en su casa de Turquía y estuvieron presentes familiares y amigos. En esta ocasión, el novio vistió de blanco, con una camisa en tono rosado, y ella eligió un veraniego vestido con detalles azules. Al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram, Özge recordó a su padre fallecido.

¿Cuándo anunciaron su boda Özge Gürel y Serkan Çayoglu?

La noticia se dio a conocer el pasado mes de octubre, a través de amigos de la pareja. La compañera de Can Yaman en El hombre equivocado confirmó más tarde que la fecha sería en verano: "Aún la no hemos decidido. Serkan recientemente terminó su trabajo en Chipre y regresó a Estambul, y yo he comenzado un nuevo trabajo, por lo que no hemos tenido tiempo de organizar la boda. Ahora vamos a empezar a planificarlo". Los medios turcos apuntaron entonces a que la ceremonia tendría lugar en junio.



Serkan se decidió a proponer matrimonio a su novia durante su viaje a Estados Unidos

en julio del año pasado, y ella dijo "sí" sin dudarlo. En su momento se filtró a la prensa que el precio del anillo de diamantes que Serkan regaló a Özge podría ascender a 370.000 liras (casi 36.000 de euros).

#ÖzgeGürel: La noticia es cierta, nos casaremos en verano pero la fecha aún no se ha decidido. Serkan recientemente terminó su trabajo en Chipre y regresó a Estambul, comencé un nuevo trabajo, por lo que no tuvimos tiempo de organizar la boda. Ahora vamos a empezar a planificarlo pic.twitter.com/fmDwJ76dv4 — SeriesTurcasMex (@SeriesTurcasMex) January 25, 2022

¿Qué han estado haciendo últimamente Serkan Çayoglu y Özge Gürel?

Los populares actores turcos, que forman una de las parejas más estables del panorama televisivo de aquel país, son también unos de los más buscados por productores y directores. Por eso, tal y como dice la propia Özge, no les resulta fácil encontrar tiempo para organizar su enlace.

De hecho, Serkan se despidió a principios de año de la isla Chipre, donde estuvo grabando durante meses su última novela Kıbrıs Ada Kısı, en la que encarna a un oficial de inteligencia de Ankara durante la Operación de Paz en Chipre, entre 1964 y 1974. También ha dicho adiós a su look, con bigote, que tuvo que lucir para ese personaje de época. Ahora ya hemos vuelto a verlo con su imagen moderna habitual, para regocijo de muchas fans a las que no gustaba en exceso esa imagen de su ídolo.

Serkan y Özge pudieron disfrutar el verano pasado de unas vacaciones de dos meses en Estados Unidos, aprovechando un descanso en las grabaciones, y ellos mismos compartieron algunas fotografías de ese viaje, por Los Ángeles y otras ciudades norteamericanas.

Ahora que Çayoglu ha terminado su rodaje, es Özge quien comienza un nuevo trabajo, después de finalizar en 2020 las grabaciones de El hombre equivocado, al lado de Can Yaman con quien ya protagonizó Dolunay, y que se emite los jueves en Nova.

Serkan y Gürel, de 34 años, se conocieron en el rodaje de Amar es primavera, en 2014, y comenzaron su relación en 2015. Desde entonces no se han separado y ahora, por fin, han decidido dar el paso de unir sus vidas en matrimonio. Quizás el último evento en el que se les ha visto, la boda de unos amigos, les haya animado también a ello...

