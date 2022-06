En la emisión de hoy de Hermanos descubrimos que la muerte de Veli ha sido trágica e instantánea. Algunos de sus compañeros, que trabajaban con él en la construcción, encuentran el cadáver del hombre. Estos le pregunta al señor Akif qué deben hacer y él les pide que mientan: “Diréis que Veli vino de visita, no a trabajar. O se nos caerá el pelo. No lleva ropa de trabajo, así que es creíble”. Segundos después, una ambulancia hace acto de presencia, pero los paramédicos solo pueden certificar al muerte.

Mientras Orhan acompaña a sus sobrinos en el hospital, recibe una llamada a través de la cual se le comunica la muerte de su hermano. El hombre pone en conocimiento de Kadir y el resto que Veli ha fallecido. La familia Eren no tiene tiempo de recomponerse del shock cuando unos médicos se dirigen corriendo a la habitación en la que se encuentra su madre. La mujer ha entrado en parada e intentan reanimarla, pero nada de lo que hacen surte efecto y fallece.

El entierro de Hatice y de Veli

Al día siguiente, el matrimonio recibe sepultura y sus hijos gritan desconsolados por su pérdida. La familia Eren al completo recibe el apoyo de los amigos de los difuntos, quienes se acercan hasta su casa para darles su más sentido pésame. Cuando cae la noche y se quedan solos, Kadir comenta a sus hermanos que é nunca les dejará solos: “A partir de ahora yo haré de mamá y de papá” y os sacaré adelante”. Ömer explica que ha decidido dejar sus estudios y ponerse a trabajar, pero Kadir muestra su inconformidad: “Yo seré el que traiga dinero a casa, que para eso soy el mayor de todos”.

Cuando parecía que la vida ya se haba cebado bastante con ellos, los hermanos sufren un nuevo golpe. Debido a los impagos, deben abandonar su hogar. Orhan, por supuesto, no está dispuesto a dejar a sus sobrinos en la calle y los ofrece hospedaje. Sengül, por su parte no quiere mantenerles y ellos deciden irse a dormir al gallinero: “Así no daremos molestias”.

