En la emisión de hoy de Hermanos vemos que, después de mucho luchar, Kadir encuentra trabajo en el mismo colegio donde estudian sus hermanos. El joven estará encargado de la cafetería. Melisa no puede evitar mostrar la alegría que le hace saber que el chico estará tan cerca de ella. Lo cierto es que le importa más de lo que le gustaría y no deja de pensar en él.

El primer día de Kadir es algo complicado, sobre todo por Berk, Doruk y el resto, quien, luego de ser su identidad, no dudan en hacerle la vida imposible. La pandilla de jóvenes millonarios la ha tomado con los hermanos Eren y no piensan cesar en su empeño de echarlos de su escuela. No obstante, Kadir no cae en sus provocaciones, pues le interesa mucho más mantener su trabajo para dar de comer a su familia.

Suzan le cuenta a Akif acerca de las sospechas de su esposa

Por otro lado, Suzan cita a Akif en una cafetería y le cuenta que Nebahat ha encontrado en la casa de verano uno de sus pendientes. “Tu esposa me lo ha enseñado. Obviamente no sabe que es mío, pero tiene claro que tampoco le pertenece a ella y sospecha que tienes una amante”, le explica la mujer. El hombre se echa a reír y le quita hierro al asunto: “Mientras solo lo crea y no tenga pruebas, no me importa”.

Al llegar del colegio, Asiye y Ömer se llevan una gran sorpresa. Su tío Orhan se ha pasado toda la mañana rehabilitando en gallinero y haciendo del lugar un verdadero hogar. Les ha abierto una ventana en la humilde vivienda, ha puesto una chimeneas y muebles nuevos. Los adolescentes no pueden creen lo que ven sus ojos. Ahora tienen una casa de verdad.

