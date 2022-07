En los capítulos 7 y 8 de esta semana de Hermanos vemos que los hermanos Eren han encontrado en Melisa su gran apoyo en la elitista escuela. La joven trata de comportarse todo lo bien que puede con Asiye y, también, con Ömer. Este último ha empezado a ver a la hija de Akif como algo más que una amiga. Lo que no sabe, es que ella solo tiene ojos para su hermano mayor.

Melisa intenta acercarse a Kadir, pero este no la ve como una mujer. De hecho, no tiene tiempo para pensar en el amor. Lo único que quiere es ganar suficiente para mantener a sus hermanos. Esto hace que recurra a Mehmet, uno de los delincuentes del barrio. Pedir dinero prestado a un criminal semejante no es buena idea y el chico lo descubre cuando Mehmet le amenaza con hacer daño a su familia si no le devuelve el dinero que le dio.

Por casualidad, Melisa descubre el lío en el que se ha metido Kadir y denuncia a Mehmet a la policía para librar de una vez a los hermanos Eren de la amenaza que supone la presencia de este en sus vidas. El criminal, creyéndose preso por culpa de Kadir, manda a unos de sus matones a darle una lección. Un par de hombres se aproximan al muchacho y le apuñalan delante de Ömer, Asiye y la pequeña Emel.

Harika descubre que su madre tiene un amante

Por otro lado, Akif visita a Suzan en su casa cuando Kenan se marcha hacia el aeropuerto rumbo a un viaje de negocios. El empresario regresa a su mansión, porque se ha olvidado su pasaporte y está a punto de pillar a su esposa y a su socio juntos.

Pensando que se han librado, Suzan y Akif deciden dar rienda suelta a su pasión. Están a punto de besarse cuando Harika aparece, de repente, en el recibidor del hogar y los descubre en una actitud demasiado cariñosa.

Orhan descubre que Aybike no quiere que sus compañeros de escuela sepan que es hija del conserje del colegio. El hombre llora en su casa sin saber que la adolescente está siendo víctima de bullying. Harika y un par de alumnas más, la han encerrado en el congelador frigorífico de la cafetería del colegio ¿Quién al rescatará de ahí?

