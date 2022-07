Parte de los habitantes de Tekirdag se reunieron en el club social del pueblo para asistir a la fiesta de “revelación de género” de Bahar en el capítulo 47 de Infiel. Tras una bonita ceremonia, se descubrió que la mujer estaba esperando...¡Una niña! Todos felicitaron a la futura madre y también al futuro papá, Melih, en Infiel.

En mitad de la ceremonia, Volkan recibió una llamada de Haluk. “Ayse no está en casa y tú eras el único que sabía sobre su paradero ¿Dónde la escondes?”, preguntó el hombre a su todavía yerno. Volkan le aseguró a su suegro que no sabía de qué le habla, pero lo cierto era que si fue él quien había sacado a la mujer de su casa en complicidad con Leyla. Ahora, esta última tenía una misión: reunir a Ayse con Aras y apuntarse un tanto con su exmarido.

Por otro lado, Selçuk le pidió a Nil que se case con él. La chica, muy emocionada, aceptó al instante. Sin embargo, su felicidad duró más bien poco. Esa misma noche, Ceren se presentó en el apartamento del hostelero y le dijo que estaba esperando un hijo suyo. El chico se quedó de piedra y, también, Nil, que escuchó todo detrás de la puerta.

Leyla reunió a Aras con su madre Ayse

Leyla se puso en contacto con Aras e hizo posible que este se reencontrase con su madre. Asya, algo celosa, observaba la escena. El tierno momento se vio interrumpido por Volkan, que nada más llegar, agredió a Aras. “¿Cómo has podido pegar a mi hijo?”, preguntó el arquitecto a su gran enemigo. Asya miró con estupor a su novio, creyéndole culpable. Nadie sospechaba que era una mentira más de Ali.

Mientras tanto, Nadir salió de prisión. Derin interpuso una denuncia en su contra y ahora planeaba matar a la joven. Desquiciado, la persiguió por toda la ciudad con un cuchillo en la mano. Afortunadamente, para la chica, un atractivo joven se bajó de su vehículo y la defendió del agresor, que no tuvo más remedio que irse corriendo del lugar

