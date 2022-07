Tras la boda de Fadik, que se vino abajo con la inesperada presencia de una mujer, que aseguró ser la mujer de Rasit en los capítulos de la semana pasada en Tierra amarga, aún quedan muchas cosas por descubrir en los nuevos episodios. En el capítulo 95 de hoy de Tierra amarga vemos que Sevda se siente culpable de haber accedido a los deseos de su hija, pero, por otro lado, tampoco quiere enfrentarse a ella. Así pues, habla con Fekeli y es este quien le pone un alto a la doctora cuando trataba de sacar unas imágenes comprometidas de Züleyha en complicidad con Fikret: “No creo que Demir se plantee volver contigo si sabe que fuiste amante de Fikret”. Horas más tarde, Züleyha, ignorando lo que ha ocurrido, se cita con Salih cerca del río y le cuenta que Fikret le ha dicho que quiere terminar la enemistad entre él y Demir. “Me ha dicho que solo quiere una disculpa por parte de mi marido, pero no termino de fiarme”, le comenta la mujer al policía.

Demir no acepta la ofrenda de paz de Fikret

Este último le comenta que sigue investigando todo acerca del pasado de Fikret y en mitad de sus pesquisas ha encontrado un dato revelador: “Resulta que Musa Fekeli y Fikret no tienen un grupo sanguíneo compatible, por lo que no son padre e hijo”. Ahora, la teoría de que el sobrino de Ali Rahmet sea hijo de Adnan Yaman cobra más fuerza todavía.

Con los papeles en la mano, Züleyha visita a Demir en su oficina y le cuenta lo que ha averiguado. Además, le explica que Fikret quiere hacer las paces con él. Sin embargo, Yaman no está seguro de que el hombre tenga tan buenas intenciones para con él y declina su oferta para firmar la paz de una vez por todas: “No soy mala persona, pero tampoco un ingenuo”.

