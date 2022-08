Jimena se niega a escuchar las explicaciones de Óscas, en Pasión de Gavilanes. De hecho, habla con Norma sobre la rabia que siente por no sospechar del secreto que escondía su esposo durante tanto tiempo. En tanto, Óscar visita a Duván en la institución de los servicios sociales y le promete que está haciendo todo lo posible para registrarlo como su hijo y quedarse con su custodia. Sin embargo, esto último también depende de Romina, quien continúa encarcelada e insiste en que Reyes debe dejar a Jimena para casarse con ella.

Por otro lado, Jimena y Norma visitan a Bertha para contarle que pronto saldrá de hospital. La empleada aprovecha para revelar lo que realmente sucedió la mañana de su accidente. Al escuchar sus palabras, la hermanas Elizondo comprenden que Romina también está detrás de su inesperado “accidente”.

Además, Sara visita la hacienda de su madre para supervisar las remodelaciones a cargo de Demetrio y sufre un pequeño accidente. Algo que Jurado aprovecha para acercarse a la madre de Gaby todo lo que puede.

Pedro sigue bajo custodia policial

Mientras Erick tiene pesadillas con lo que sucedió en el cementerio, Adela Carreño busca a la abuela de Pedro para contarle que probablemente su nieto la abandonó tas recibir una fuerte suma de dinero. También le pide algo de dinero para poder macharse u seguir ocultándose.

Aunque parecía que Pedro murió en el cementerio, la realidad es que está vivo. Al parecer la policía lo encontró a tiempo y están a la espera de que despierte y revele lo que le sucedió. Como le explica un oficial a Félix Carreño, ese hombre podría ser la pista que necesitan para descubrir al asesino del profesor Genaro.

