'el sultán' la princesa isabella

Solimán no piensa dejar pasar el ataque que sufrió por parte de los enviados del rey de Hungría, en El Sultán. Así pues, lanza una ofensiva contra el país que termina de la forma más victoriosa posible para el Sultán y todo su ejército. Mientras tanto, en el palacio de Topkapi, Hürrem y el resto de mujeres esperan con ansía las noticias sobre lo que ha ocurrido en el campo de batalla y la suerte que han corrido sus hombres.

Más pronto que tarde, la victoria del Imperio Otomano sobre las fuerzas húngaras se hace oficial. El país queda ahora bajo el dominio del Sultán Solimán. No obstante, el verdadero artífice de esta alegría es Ibrahim Pasha. ¿Cómo se sentirá el Gran Visir al no ver reconocido su esfuerzo a la vuelta de la guerra? ¿Controlará los celos que comienza a sentir por su monarca?

Nigar advierte a Ibrahim sobre Hürrem

Al día siguiente, la princesa Isabella, prometida del archiduque Federico de Austria, viaja con sus damas de compañía por el mar Egeo cuando son atacadas por una banda de piratas. Tras abordar el barco, los delincuentes secuestran a las jóvenes y las llevan hasta la ciudad de Estambul en contra de su voluntad. Tras conversar, los piratas deciden venderlas a Sultán Solimán y al resto de la familia real.

Mientras tanto, el monarca e Ibrahim regresan victoriosos a casa y son recibidos entre vítores y aplausos. Nigar habla con Ibrahim cuando están solos y le advierte que tenga cuidado con Hürrem, pues ha estado conspirando en su contra para acabar con él.

