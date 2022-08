Hürrem descubre que una nueva mujer está en los aposentos del Sultán. De nuevo, los celos la invaden, en El Sultán. No soporta la simple idea de que otra que no sea ella, ocupe esa habitación, aunque solo se algo momentáneo. Otra vez más, sopesa hablar, directamente, con Solimán y poner las cartas sobre la mesa ¿Terminará el monarca cansándose de los celos de su favorita?

Por otro lado, el príncipe Federico llega hasta el palacio con la idea de rescatar a su amada Isabella. Entre las sombras y protegido por la tenue luz de la luna, logra adentrarse en los pasillos de la morada del Sultán. Sin embargo, no todo iba a ser tan fácil como esperaba y los guardias se percatan de la presencia de un intruso.

Mehmet, el hijo de Hatice, enferma

Uno de los soldados da la voz de alarma e Isabella teme que se trate de su prometido. La joven tiene mucho miedo de que Solimán entienda el atrevimiento de Federico como una intromisión y siente pánico. «Dios mío, ayúdame a que nadie le haga daño», dice mientras comienza a orar. Al mismo tiempo, la enfermedad parece haber entrado en palacio.

Mehmet, el hijo de Hatice, comienza a mostrar síntomas de envenenamiento. Hürrem cree saber qué es lo que ha pasado. La mujer, que dejó veneno en la habitación de Ibrahim para acabar con él, teme que hay caído en manos del bebé. Quizá una víctima inocente termine pagando por su imprudencia y por el odio que siente hacia el Gran Visir. Lo que tanto temía, se hizo realidad

