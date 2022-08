La amistad entre el Sultán e Isabella avanza a pasos agigantados hasta el punto de hacerse determinados obsequios. Hürrem descubre en la alcoba de Solimán un colgante que cree que le regalará a alguna de sus favoritas, incluida ella. La joven se queda de piedra cuando, horas más tarde, descubre en el cuello de la princesa la preciada joya.

Hürrem se retira de la estancia con lágrimas en los ojos y Mahidevran se percata de esto. Sin pensarlo dos veces, la mujer le cuenta todo acerca de la rivalidad entre Hürrem e Isabella a la Sultana Valide. Piensa que esta ya pública enemistad puede ser un factor a tener en cuenta en sus planes para con el Sultán.

La Sultana Valide quiere conocer a Isabella

Por otro lado, la salud de Ibrahim comienza a resentirse, pero eso no impide que se haga cargo de sus deberes. El hombre, pendiente de lo que hacen sus súbditos, descubre que Bali Bey ha desobedecido su orden y no ha regresado a su amada Armin con su padre. El Gran Visir, que no piensa permitir ningún atisbo de deslealtad, se enfrenta al traidor.

Ibrahim da una nueva oportunidad Bali Bey y le exige que cumpla con el mandado que le dio en su momento ¿Será este el fin del romance entre Armin y su amado? Mientras tanto, la Sultana Valide toma la decisión de dar una pequeña fiesta en el harén e invitar a la princesa Isabella. Quiere conocer cómo es la mujer que está despertando el interés de su hijo. Por supuesto, invita a Hürrem al evento.