El nombre de Kaan Yildirim llegó a nuestro país -y a muchos otros- por haber tenido un idilio con Hande Erçel, cuando esta acababa de cortar con Kerem Bürsin. Aunque él es también actor, lo cierto es que se ha dado a conocer por sus relaciones más que por sus trabajos, al menos a nivel internacional. Su vínculo con la ex de Kerem Bürsin y protagonista femenina de Love is in the air fue más fugaz de lo esperado y cuando ella acababa de confirmar la relación, los rumores de infidelidad por parte de él surgieron a la luz. Ahora su nombre se vuelve a relacionar con otra actriz, en este caso Pinar Deniz, la joven protagonista de Love 101, de Netflix junto a Kaan Urgancioglu (Kara Sevda), y a quien ahora veremos, de nuevo junto a este gran actor, al frente de Secretos de familia, la nueva telenovela turca que emitirá muy pronto Antena 3, cuando Infiel finalice.

De hecho, los rumores apuntaban ya a que Kaan Yildirim, que cumple en diciembre 36 años, había iniciado algo con Pinar, de casi 29, cuando aún estaba con Hande. Este verano se dijo que habían pasado algunos días juntos en la costa turca del Mar Egeo por algunos detalles en las fotografías que compartieron por separado en sus respectivas cuentas de Instagram. Pero la pareja no ha tardado mucho en exponer en público su amor, primero acudiendo juntos a eventos como el concierto de Melike Şahin, en Estambul, y más tarde al estreno de una obra de teatro en la localidad de Sariyer.

Lo que ya no deja dudas de que Kaan y Pinar quieren que todos sepan que se aman son las fotografías que ambos han compartido en sus Instagram. Él, una en la que se ve un primer plano de ambos recostados sobre unas piedras y mirando a la cámara tras darse un baño y con el comentario "Mucho"; y ella, en una fotografía de los dos en blanco y negro hecha desde abajo donde ambos están muy sonrientes y que acompaña con dos palabras "Mucho corazón".



¿Quiénes son Pinar Deniz y Kaan Yildirim?

Pinar Deniz es una actriz muy reconocida en Turquía. Ha participado en series como Vatanim Sensin (Mi patria eres tú) junto a Bergüzar Korel y Halit Ergenç. Aunque inicialmente quiso ser psicóloga, finalmente eligió el camino de la actuación. En España la hemos visto en Netflix, en Love 101 y Love 102 y próximamente en Secretos de familia, en Antena 3.

Kaan Yildirim es productor además de actor y estudió marketing en Londres antes de elegir los estudios de Actuación. Su primera incursión en televisión fue en 2013 con KayıpKadir, y a partir de 2015 empezó a encabezar el reparto en producciones como Adı Mutluluk, Kalbim Yangın Yeri (2016) o Halka , en (2019). Su último trabajo ha durado dos años, de 2019 a 2021, Hekimoğlu, una adaptación de la serie americana House. También ha trabajado en cinco películas.