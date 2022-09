Desde principios de septiembre, Antena 3 promociona un nuevo éxito turco que próximamente llegará a la cadena, posiblemente para sustituir a Infiel, a la que quedan ya pocos capítulos. Se trata de Secretos de familia (Yargi en turco), protagonizada por un actor bien conocido por la audiencia telenovelera española, que siguió de cerca sus pasos cuando fue el villano Emir en Kara sevda (Amor eterno), Kaan Urgancioglu. Esta serie fue un éxito en su país hace un año y en ella, el intérprete comparte de nuevo protagonismo con otra reconocida actriz turca, Pinar Deniz, con la que ya trabajó en Love 101, de Netflix, y donde ya se vio que su química era innegable.



Kaan y Pinar interpretan al fiscal Ilgaz Kaya y a la joven aspirante a abogado Ceylin Erguvan, respectivamente, cuyos caminos se cruzan a raíz de un asesinato y entre ellos nace una relación, pese a que no tienen nada que ver el uno con el otro. Él es un abogado honesto, con principios, distante y de sangre fría; ella, por su parte, es una abogada imprudente, que no conoce los límites cuando se trata de respetar las reglas.

Es una historia sobre abogados y leyes, que tiene giros de guion inesperados, lo que mantendrá en vilo a la audiencia. En principio se iba a traducir como Juicio, en español, y que en su idioma original también llevaba otro título en sus inicios, Rekabet (Competición). Entre otros actores participantes, se encuentra también Hüseyin Avni Danyal (Kemal Günes en No sueltes mi mano), en el papel de Tufan.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Está ficción está dirigida por Ali Bilgin (Bir Ada Masali, Stilletto Vendetta, Medcezir), con guion de Sema Ergenekon (Amor en blanco y negro, Amor de contrabando) y se rodó en Estambul. Producida por Ay Yapim fue una de las más ambiciosas apuestas de la temporada pasada en Turquía y se ha vendido a más de 20 países. Cuenta con una temporada de 34 episodios, cada uno de 140 minutos. La serie ha sido renovada por una segunda temporada que ya se ha estrenado en su país.

¿Quiénes son Kaan Urgancioglu y Pinar Deniz

Kaan Urgancioglu tiene 41 años y estudió Mercado de capitales y bolsa en Estambul, además de Actuación. En 2002 interrumpe sus estudios universitarios al conseguir el papel principal en la serie televisiva Karaoğlan. Tras estudiar Teatro en Estados Unidos en 2008, sigue con trabajos en teatro y televisión, y es en 2015 cuando adquiere fama internacional gracias a Emir Kozcuoglu, en Kara Sevda, papel por el que obtuvo algún premio.

A nivel personal, mantiene una relación sentimental con Zeynep Oymak, desde 2015, actriz de 30 años que formó parte del elenco de Te alquilo mi amor, con el papel de Tutuldum Sana.

Por su parte, Pinar Deniz, de 29 años, es una actriz muy reconocida en Turquía. Ha participado en series como Vatanim Sensin (Mi patria eres tú) junto a Bergüzar Korel y Halit Ergenç. Aunque inicialmente quiso ser psicóloga, finalmente eligió el camino de la actuación. En España la hemos visto en Netflix, en Love 101 y Love 102.