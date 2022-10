Hace casi un año que el propio Alp Navruz, el apuesto actor turco protagonista de Ada Masali, No sueltes mi mano y La señora Fazilet y sus hijas, entre otras series, confirmaba su relación con su compañera en aquella comedia romántica que emitió Divinity, Ayça Aysin Turan. Dos guapos intérpretes que seguían los pasos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, otros dos admirados actores por su belleza y su talento que, tras protagonizar Love is in the air, habían hecho público su noviazgo unos meses antes. Ahora ha sido también el mismo Alp quien ha confirmado la ruptura, también meses después de que estos últimos lo hicieran.

Corrían rumores de infidelidad por parte de Navruz, y la prensa turca ya se hacía eco desde hace unos días de una posible ruptura. Ahora, él mismo lo ha hecho público a través de su story de Instagram, con el fin de salir a defenderse de las acusaciones.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Terminamos nuestra relación hablando con respeto", ha dicho Alp Navruz

"Últimamente he leído con asombro algunas noticias sobre mí que no son verdad. Está claro que la sucesión de esas noticias ha sido promovida por personas malintencionadas. Hasta ahora no había querido hacer una declaración, pero estos rumores que salen de bocas maliciosas han alcanzado una dimensión más allá de la falta de respeto", sentencia el actor.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además aprovecha para confirmar lo que ya se rumoreaba: "También me gustaría decir que cada relación puede desgastarse con el tiempo, puede haber algunos desacuerdos entre las personas. Terminamos nuestra relación hablando con respeto mutuo por razones generales. No tiene nada que ver con estos feos rumores infundados. La persona o personas que difunden estos rumores deben tener amor, respeto, conciencia familiar y una conciencia limpia. Ojalá la tuviera".

Tanto Alp como Ayça han eliminado todo rastro de fotografías juntos de sus redes sociales y han dejado de seguirse el uno al otro, exactamente igual que hicieron Kerem Bürsin y Hande Erçel, anque su ruptura ha sido menos escandalosa y traumática que esta última. A la pareja de guapos actores se les pudo ver juntos en varias ocasiones, siempre con una gran sonrisa y aparentemente felices, pero finalmente diez meses después de iniciar ese romance, Navruz y Turan han puesto punto y final.

El actor, de 31 años, a quien seguimos viendo en España en La señora Fazilet y sus hijas, prepara ahora el estreno de la nueva serie que protagoniza junto a Irem Helvaciouglu (Fugitiva), Cennetin Çocukları (Hijos del cielo). Por su parte, Ayça, de 29, no se ha vuelto a embarcar en un nuevo trabajo tras Ada Masali. Pronto se celebra su 30 cumpleaños, el 25 de octubre, y la actriz ha hecho un llamamiento para hacer donaciones a la Fundación Koruncuk, para ayudar a niños con problemas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.