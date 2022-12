El apuesto actor turco Alp Navruz ha estado apenas mes y medio siendo el soltero de oro, y es que su atractivo no podía pasar desapercibido entre sus compañeras de profesión. Así, el protagonista de Ada Masali y No sueltes mi mano, cuyo noviazgo con su coprotagonista en la comedia romántica que transcurre en una isla, Ayça Aysin Turan, finalizó el pasado mes de octubre, parece que ha vuelto a llenar rápidamente su corazón. Según apuntan los medios turcos, sería otra actriz, y también ex Miss Turquía, la que le ha conquistado ahora, Hazal Subasi.



No cabe duda de que Alp es un joven de gustos exquisitos, pues ha pasado de estar con una belleza como Ayça, a otra como Hazal, que además ocupó los primeros puestos del ránking de mujeres más bellas turcas hace algún tiempo. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Son los medios turcos los que han apuntado a este nuevo romance, a raíz de verlos juntos en el evento de una revista. Según aseguran, desde ese momento podrían haber mantenido varios encuentros en secreto.

¿Quién es Hazal Subasi, la nueva novia de Alp Navruz?

Fue el pasado mes de octubre, cuando el propio Alp Navruz confirmaba a través de sus redes sociales la ruptura de su relación con Ayça Aysin Turan, después de casi un año de noviazgo (comenzaron en diciembre de 2021). Según él mismo apuntaba, "terminamos nuestra relación hablando con respeto mutuo por razones generales", intentando así disipar cualquier duda en relación a una posible infidelidad por su parte. No sabemos si su supuesta nueva relación, con Hazal Subasi, había comenzado o no antes de romper con Ayça, pero sí está claro que el actor ha olvidado muy rápido a la bella Haziran de Ada Masali.

Hazal Subasi es una joven de 26 años, que obtuvo el tercer puesto en el certamen de Miss Turquía 2015. Ha participado en siete series hasta el momento, protagonizando su segundo proyecto, Halka, y formando parte de algunos tan reconocidos como Çukur. Su último trabajo ha sido Town Doctor.

Alp, por su parte, tiene de 31 años. En España lo estamos viendo en La señora Fazilet y sus hijas, mientras que en su país acaba de estrenar la nueva serie que protagoniza junto a Irem Helvaciouglu (Fugitiva), Cennetin Çocukları (Hijos del cielo).