Cada vez son más insistentes los rumores que relacionan sentimentalmente a Serenay Sarikaya y Burak Deniz, quienes graban juntos la nueva ficción Sahmeran. Ambos son dos grandes figuras de la interpretación en Turquía, y desde que supo que iban a protagonizar juntos esta nueva serie, la expectación fue máxima. Pues, bien, al parecer ahora la química que esperaban ver los espectadores en pantalla se ha trasladado fuera de ella.

A Sarikaya la conocimos en España como la dulce Mira de Medcezir, y también por haber sido durante cuatro años la novia de Kerem Bürsin. En los últimos años ha estado volcada en el musical de teatro Alize, que la ha tenido de gira y la ha hecho merecedora de varios premios.

Después estuvo preparándose para ponerse en la piel de la cantante Bergen, pero al retrasarse las producciones debido a la pandemia, la actriz se desembarcó, al surgirle la oportunidad de esta serie, Sahmeran, para la plataorma digital Netflix. En cuanto a noviazgos, después de Bürsin, estuvo unida sentimentalmente al actor Cem Yilmaz, y más tarde a Umut Evirgem, con quien habría acabado en el pasado mes de octubre aproximadamente.

Burak Deniz, de pocos amores

Por su parte, Burak Deniz -a quien conocemos por las telenovelas Hayat, amor sin palabras y Nuestra historia- tuvo una relación con la modelo y actriz Didem Soydan (a quien hemos visto en Amor a segunda vista), desde octubre de 2020 hasta un año después, cuando se habló de ruptura. Sin embargo, en abril se habló de reconciliación, hasta, al parecer, hace pocas semanas cuando los medios turcos volvieron a publicar noticias de su ruptura. Esta vez, según afirmaban, habría estado motivada por el ya incipiente acercamiento entre Deniz y Sarikaya durante el rodaje de la primera temporada de Sahmeran.

Aunque ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido el posible noviazgo, los medios turcos se hicieron eco hace unos días de una visita de Burak por la zona donde vive Serenay, detalle que ha servido para avivar los rumores.

La serie que están grabando comenzará el rodaje de la segunda temporada en junio, según el periodista turco Birsen Altuntas. Así, van a seguir viéndose y trabajando juntos, lo que servirá para saber si definitivamente se ha formado una nueva pareja sentimental entre ellos.