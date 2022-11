El actor turco Can Yaman se ha convertido en uno de los más internacionales. Se dio a conocer con la comedia romántica Pájaro soñador, junto a otra actriz ya muy popular también fuera de sus fronteras, Demet Özdemir, y desde entonces ha cautivado al mundo entero, sobre todo a las mujeres de todos los países a los que ha llegado con sus producciones televisivas.

Y es que no es para menos, el intérprete es un seductor y tiene todos los ingredientes para conquistar corazones: es guapo -lleve el look que lleve, con pelo largo, corto, barba de dos días, barba poblada, sin barba...-, tiene un cuerpo envidiablemente musculoso y es considerablemente alto (no en vano fue jugador de baloncesto). Además, sabe que gusta y es todo lo amable que puede cuando una mujer se acerca a él para fotografiarse. Así que, también se gana a sus fans por simpático y agradable.

Lo mejor de todo es que hemos podido ver a Can Yaman con imágenes muy diversas y nunca ha perdido un ápice de su atractivo. A unas les gusta más de una manera y a otras de otra, pero es indudable de que su 'sex-appeal' permanece intacto se nos muestre como se nos muestre.

Lo conocimos corpulento con una larga melena que recogía en una coleta y con barba abundante en Pájaro soñador y ya entonces causó un gran impacto entre el público. Su interpretación, su cautivadora mirada y sus dulces gestos con su amada en la ficción, acabaron por derretir a las féminas de medio mundo. Después nos presentó una imagen más formal, con el pelo corto, la barba más rasurada y con algo menos de músculo en Dolunay y en Matrimonio por sorpresa, pero siguió igual de cautivador.

En sus momentos más personales tiende a llevar su característica melena y barba, pero no tiene inconveniente en cambiar el look, la vestimenta o lo que haga falta para una campaña publicitaria o para una serie. Incluso pudimos verlo con el pelo al uno y sin vello en la cara para hacer la mili y aún así nos conquistó.

En sus últimas apariciones, como la serie italiana Viola come il mare que acaba de estrenar, vuelve a mostrar su pelo recogido en una coleta (no tan largo como en Pájaro soñador) y una barba medio frondosa. Y con ese mismo aspecto, aunque con el cabello suelto se ha mostrado en los ensayos de El Turco, la serie que está grabando en Hungría para Disney + Turquía.

Sea como sea, Can Yaman se ha convertido sin duda en uno de los hombres más atractivos de su país y fuera de él. Aquí te mostramos algunos ejemplos de sus fotos más sexys.