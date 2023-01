Vahap, preso de la rabia contra su antiguo jefe, dijo en mitad de la plaza de Çukurova que Mehmet era, en realidad, Hakan Gümüsoglü en Tierra Amarga. Como todo el mundo le tiene por loco, no hicieron gran caso de sus palabras. Sin embargo, Fikret pensó que si había algo de verdad en todo lo que narró.

Decidido a resolver este entuerto, Fikret visitó a Vahap y le exigió que le dijera la verdad. No obstante, este, que había sido amenazado de muerte por Hakan, previamente, si volvía a abrir la boca, se negó a responderle. Simplemente, le dijo que si quería conocer la realidad hiciera un pequeño viaje a Beirut. Luego de compartir con Züleyha sus planes, hizo la maleta y se marchó con Çetin al Líbano.

Mientras tanto, la viuda de Demir conversó con Mehmet y le pidió que le diese tiempo. Hasta que no sepa si lo que dijo Vahap era verdad, no quería saber nada de él. «Entiende que no confío en ti y no quiero tenerte cerca», comentó la mujer. Mehmet, por su parte, temía perder al gran amor de su vida. Por otro lado, se llevaron a cabo las votaciones para elegir a un capataz en la hacienda Yaman tras el fallecimiento de Saniye y Gaffur terminó siendo el escogido.

Cevriye puso en jaque la estancia de Rasit y Fadik en la mansión

Pasados unos días, parecía que el puesto comenzaba a subírsele a la cabeza a Gaffur, quien empezó a tratar de forma autoritaria a algunos trabajadores de la finca, incluidos Rasit y Fadik. Estos no solo tuvieron que hacer frente a los gritos del nuevo capataz, también debían vérselas con los aires de superioridad de la fastidiosa Cevriye, la actual cocinera.

Esta última, aunque es pariente de Rasit, no dudó en comportarse de forma altanera con él y el resto de sus compañeros. Y, por si fuera poco, no dejó de adular a Gaffur, con el fin de hacerse con su favor y protección.

Por otra parte, Çetin y Fikret dieron en Beirut con un conocido de Vahap, quien, por orden de este, les hizo entrega de un periódico. En él se veía el verdadero rostro de Hakan Gümüsoglü, quien salía en la fotografía acompañado de Abdulkadir. «Así que era verdad. Mehmet es un mentiroso y su verdadero nombre es Hakan», dijo Fikret con la esperanza reflejada en el rostro. ¿Dejará Züleyha a Mehmet después de este terrible hallazgo?