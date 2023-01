Çolak no termina de fiarse de Betül en Tierra Amarga y si insistencia en formar parte de su vida en todas sus facetas. La joven es consciente de que su anciano amante no es ciego y trata de manipularle como, buenamente, puede, para que tenga reservas para compartir con ella información confidencial. «Si no te fías de mí, quizá no deberíamos seguir juntos», sentencia la abogada. Çolak, por miedo a perderla, le asegura que no podrá en tela de juicio sus acciones nunca más.

Por otro lado, Mehmet sigue obsesionado con encontrar a la persona que puso la bomba en su vehículo. Logra dar con un nombre: Bayram. Esa es la persona que colocó el dispositivo en su coche, pero ¿Por ordenó de quién? En un intento de acercarse a Vahap, le encarga a este último que encuentre el tipo. El hermano de Abdulkadir inicia sus pesquisas, pero nada de lo que hace da resultado y pierde el rastro del desconocido.

Rasit idea un golpe de estado contra Gaffur en la hacienda Yaman

En la hacienda Yaman, la situación con Gaffur empieza a ser preocupante. El hombre se sobrepasa en sus funciones como capataz y trata a los empleados de la finca de forma despectiva. Rasit trata de hablar con sus compañeros y unirse para poner un alto al que fuera su gran amigo, sin embargo, el miedo a quedarse sin empleo, hace que estos no secunden su idea.

Por otra parte, Fikret se reúne con Çetin y le hace entrega de la caja que le robó y que le prometió que le devolvería a cambio de pruebas que certificasen que Hakan y Mehmet son la misma persona. El hermano de Abdulkadir se enfrenta al sobrino de Fekeli cuando descubre que no hay rastro de sus pertenencias en el interior de la caja.