Züleyha sostiene entre sus manos el periódico que Lütfiye le acaba de mostrar en Tierra Amarga. En él está la confirmación de su mayor miedo: Mehmet es, en realidad, Hakan Gümüsgolü, su peor enemigo, la persona que tanto daño le ha hecho durante los últimos meses. O, por lo menos, eso cree ella. La viuda de Demir no es capaz de articular palabra, víctima de la sorpresa, la rabia y la frustración.

Antes de que pueda reaccionar, Hakan llega con su coche ala propiedad de los Yaman para recoger a Züleyha y poner rumbo a su crucero, tal y como habían acordado el día anterior. El hombre se baja feliz del vehículo, pero al ver el rostro desencajado de su amada, sabe que algo no va bien. «¿Qué ocurre? ¿Por qué me miras así, con tanto odio?», pregunta el hombre.

Züleyha le exige a Hakan que se marche de la mansión

Züleyha no pierde más tiempo y le muestra a Hakan el periódico que tiene entre sus manos. Le revela que ya sabe cuál es su verdadera identidad y que conoce todas sus mentiras. El que hasta hace unos minutos era su prometido, trata de explicarle por qué fingió ser otra persona, no obstante, Yaman no acepta sus argumentos y le deja claro que lo que había entre ambos se terminó. Acto seguido, le pide que se marche del mansión.

Mientras tanto, Lütifye mantiene una conversación con Fikret en la que le echa en cara que no contara nada sobre lo que había averiguado acerca de Hakan. Este se justifica, asegurando que si calló fue porque le debía un favor al hombre. «Me salvó la vida cuando estuve en Beirut», explica. «No creo que eso sea excusa para haber mentido a Züleyha», contesta la mujer a su sobrino