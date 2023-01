Debido a la orden de embargo notificada tras el impago de una cuantiosa deuda en el capítulo de ayer de Tierra Amarga, la policía judicial se ve obligada a clausurar la hacienda Yaman y evitar la entrada a Züleyha y el resto de su familia. Hasta que esta no se ponga al corriente de pago, no podrá regresar a la que ha sido su casa durante ya varios años en Tierra Amarga. Lütfiye se lamenta de lo ocurrido. No obstante, la viuda de Demir le asegura que conseguirá, muy pronto, que reabran las puertas de la propiedad.

Por otro lado, Sermin se aprovecha de al complicada situación que está viviendo su gran rival. Con maldad e inquina, llama a Vedat, un amigo periodista de Betül y le lleva hasta las puertas de la mansión, para que pueda tomar las fotos necesarias que ilustren el momento del embargo y clausura. El periodista comienza a fotografiar a la familia, quien se encuentra delante de la gran casa, con las maletas en la mano.

Fikret trata de echar a Vedat de la propiedad de los Yaman

Fikret, que no soporta la presencia del paparazzi y, tampoco, la de Sermin y su hija, se pone echo una fiera. Solo la intervención de su tía logra calmarle, quien le pide que no empeore las cosas. Züelyha , que no tiene nada de lo que avergonzarse, le pide a su cuñado que permita al periodista fotografía la puerta con la orden de cierre en el pomo.

Mientras tanto, Hakan logra dar captura al tío de Kerem Ali, quien logró secuestralo a espaldas de Fikret. La policía detiene al hombre, que es acusado de rapto de menores. Por su parte, Hakan coge al pequeño en brazos y le comenta a los oficiales que será él mismo quien lleve al pequeño con su familia: «No se preocupen, yo me haré cargo de él». Minutos más tarde, el niño se reúne con Fikret.